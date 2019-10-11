日媒：稀土成中美較量的又一領域　中國有自己的策略

《日本經濟新聞》中國總局專家多部田俊輔10月11日在日經中文網上發表了一篇題為《從稀土看到的世界走向》的文章，闡述了高科技至關重要的稀土對於世界未來技術競爭的重要性，中國積極採取「保留稀土資源」策略，以佔領高科技技術市場。

稀土在高科技的很多領域都能用到。（VCG）

多部田俊輔指出，中國江西贛州的很多地方，將化學藥品注入埋藏資源的礦山，藉此提取稀土，這種因森林採伐和化學藥品而發紅的山和提取稀土的青白色池子引人關注。目前已變為柑橘山等綠地，當地居民稱這是因為環境保護而禁止開採，而從中似乎可以看出中國政府「保留資源」的戰略。

多部田俊輔指出，填補中國減產空白的是緬甸和美國，但相關礦山有中國的影子。在緬甸，中國企業帶來工人進駐，開採稀土，一部分還涉足提煉。在美國，中國政府旗下的盛和資源控股收購了破產的礦山，重啟了開採，將礦石大量運到中國。

據悉，中國在稀土開採量上佔到世界的七成，在世界範圍內收購稀土權益，成為世界最大進口國。此外，中國在戰略上將手伸向提煉、加工和高性能磁鐵製造等供應鏈的下游。

中國在稀土資源領域的「厲害」越來越引起美國的關注與緊張。

美國企業高管指出，「中國並非單純的稀土的資源大國，正在邁向製造大國」。

而美國缺乏提煉和加工技術，將稀土礦石出口到中國，合金等加工品的大部分依賴從中國進口。美國特朗普政府無法將稀土納入加徵關税對象。

於是，美國也開始着眼與中國的高科技對決而採取行動。美國企業與澳洲企業合作，宣布在美國建設稀土提煉工廠。積極確保高性能磁鐵的技術，中美經濟活動割裂，形成條塊化的「脱鈎」似乎具有現實意味。