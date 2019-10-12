美暫停對華加税　12月加税＋華為問題　仍懸而未決

美國總統特朗普（Donald Trump）暫停原定於10月15日提高對華關税的計劃，但對12月加税尚未做出決定。特朗普稱，華為問題將在第二階段談判中進行討論，他將於11月份在智利再次會晤中國國家主席習近平，簽署第一階段協議。

美宣布10月15日加税推遲

據英國路透社11日報道，美中11日同意達成第一階段協議以結束貿易戰，促使美國總統特朗普暫停原定於10月15日提高對華關税的計劃，但是美方稱，協議還要以書面形勢完成，還有更多工作要做。

美國彭博社報道，特朗普表示，作為協議的一部分，中國將明顯加大對美國農產品採購的力度，同意在與金融服務和貨幣有關的某些知識產權措施上讓步。

作為交換，美國將推遲原定於下週進行的關税上調，但原定於12月實施的新關税尚未取消。

美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）表示，特朗普總統已經同意不對價值約2,500億美元的中國商品將關税從25%上調至30%，而這一措施本應在10月15日生效。

但對於即將將12月份生效的提高關税計劃，美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）與特朗普尚未做出決定。

路透社評論稱，這一涵蓋農業、匯率和知識產權保護某些方面的部分協議，是朝着解決世界上兩個最大經濟體之間長達15個月的關税戰邁出的最大一步。

但中國官媒新華社北京時間12日發表的通稿中，稱雙方就共同關心的經貿問題進行了坦誠、高效、建設性的討論。雙方在農業、知識產權保護、匯率、金融服務、擴大貿易合作、技術轉讓、爭端解決等領域取得實質性進展，並未提及中國採購美國農產品的問題。《華爾街日報》的報道也注意到了這一點。

特朗普將在智利與習近平再次會晤

特朗普11日在白宮在會見劉鶴時表示，美中第一階段協議簽署後，「第二階段幾乎將立即開始。」

特朗普表示，貿易協議的第一部分將在未來幾周完成。他下月將在亞太經合組織峰會（APEC）期間與中國國家主席習近平簽署第一部分的協議。

特朗普與習近平均將出席將於11月16日在智利聖地亞哥召開的APEC峰會。

他說：「我們基本上已經達成了協議，但還要以書面形式完成，這可能需要三週、四周或五週的時間。你知道，我們會在智利相聚，也許到那時就會完成，或是大約是那個時候。」

據中國官媒新華社報道，特朗普在會見劉鶴時表示，美中兩國關係發展強勁。他非常尊重中國，非常尊重習近平主席，他是一位偉大的領導人。

仍有未引爆炸彈

美國《華爾街日報》11日報道，這一暫時休戰令一些國際企業感到失望，他們原本希望美國和中國能夠達成一項協議，為中國經濟帶來更全面的結構性變化，取消原定於12月實施的額外關税，甚至取消了現有關税，增加了各自的進口。

彭博社報道稱，雖然有限的協議可能解決一些短期問題，但一些最棘手的爭端仍然懸而未決。美國在貿易戰中的目標圍繞着對知識產權盜竊、強制技術轉讓和對中國工業補貼的抱怨。

特朗普政府還表示，與中國電信業巨頭華為公司有關的問題未列入11日的協議中，將分開處理。

特朗普11日晚些時候對記者表示，華為今年5月份被美國列入實體清單的問題，將在第二階段談判中進行討論。