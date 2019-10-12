【中美貿易戰】關鍵信號亮紅燈　美經濟被指有衰退風險

許多華爾街分析師還是認為，美股能繼續保持牛市。不過，有經濟學家依然看衰美股，認為經濟衰退將在2020年到來，主因就是美企獲利動能大不如前。

據美國MarketWatch10月9日報道稱，法國興業銀行首席美國經濟學家加拉格爾（Steve Gallagher）在華爾街經濟學家中脱穎而出，因為他是願意公開預測2020年經濟衰退的為數不多的人之一，也因為他沒有把責任歸咎於推文、美國總統特朗普（Donald Trump）或關税。

加拉格爾認為：在美國衰退之前，企業利潤率通常會下降。

美國非金融企業的利潤率在2015年達到峰值，佔總增加值的15.2%，在最近一個季度降至10.9%。加拉格爾一直警告說，自2016年以來，利潤受到緩慢擠壓。

美國經濟被指可能在2020年陷入衰退。（Getty）

加拉格爾說，利潤率是商業周期動力的關鍵。當公司的利潤豐厚時，它們就能隨心所欲。但當利潤微薄時，經理們一看到危險迹象就削減成本。加拉格爾預計衰退將相當温和。除了需要糾正企業債務某些部門的過度槓桿外，他認為幾乎沒有其他不平衡。

報道介紹，聯儲局有可能大刀闊斧地減息，以防止經濟全面衰退。雖然減息對於解決利潤率下降的問題不會有太大幫助，但它將減輕許多過度槓桿化的公司和消費者的償債負擔。

加拉格爾認為，聯儲局2019年會再一次減息（很可能在10月底），然後在2020年初經濟衰退時再作四次減息。

關於美國經濟前景，除了加拉格爾的分析外，部分數據亦顯示出一些端倪。另據美國《華爾街日報》10月10日報道，三分之二的經濟預測機構在調查中說，美國製造業處於衰退之中，預計2019年下半年的總體增長將進一步放緩。

報道稱，在最近幾天進行的一項經濟調查中，65.3%的私營公司分析師說製造業處於衰退之中，或者說連續兩個季度或更長時間處於收縮狀態。

預測人士對2019年下半年經濟增長的預測也有所下調，預計美國經濟產出在第三季度和第四季度分別增長1.82%和1.77%。這些數字低於9月份的調查，當時調查預測的增長率分別為1.92%和1.81%。