經濟學家：明年大選年　美國經濟將比特朗普所承諾大為失色

美國總統特朗普（Donald Trump）在其總統任期早些時候曾承諾將實現4%的GDP增長目標，但美國經濟僅在2018年第二季度實現了這一目標。經濟學家警告稱，美經濟放緩趨勢會變得更糟。

《騰訊網》今日報道，據全美商業經濟協會（National Association for Business Economics）調查顯示，美國2020年的GDP增速將自2016年以來首次跌破2%。在之前的調查中，對2020年的普遍預期是2.1%，現在已經下降到1.8%。

特朗普在其總統任期早些時候曾承諾將實現4%的GDP增長目標，但美國經濟僅在2018年第二季度實現了這一目標。2019年截至目前的經濟增速僅為2.8%。

儘管接受NABE調查的54位經濟學家尚未預計會出現衰退，但這一悲觀的預測是表明經濟放緩不再僅僅是一種預期的最新例證。它現在就在這裡，而且很可能會長期處於這一狀態。

牛津經濟研究院（Oxford Economics）首席美國經濟學家、NABE調查主席格雷戈里·達科（Gregory Daco）表示，「貿易政策的普遍不確定性以及全球增長放緩，被視為主要的下行風險。」