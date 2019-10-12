特朗普披露中國對美讓步措施　中方新聞稿隻字未提

美國總統特朗普（Donald Trump）10月11日在白宮表示，中國將大幅增加對美國農產品的採購，作為交換，美國將推遲10月15日的加税計劃。但中方新聞稿並未提及採購農產品的問題。

中國是美國大豆的主要買家，美國種植戶嚴重依賴中國市場。（VCG）

白宮10月11日發佈消息，披露了中國國家主席習近平寫給美國總統特朗普（Donald Trump）的信件全文。

習近平在信件稱，「我非常重視你關注的農產品的問題。中國企業最近已經加大了對美國農產品的採購，包括大豆與豬肉。由於雙方團隊在磋商中協議的一些部分正在取得進展，妥善解決雙方關切，並在其他領域取得積極進展是很重要的。」

中國新華社12日發布的通稿稱，雙方就共同關心的經貿問題進行坦誠、高效、建設性的討論。雙方在農業、知識產權保護、匯率、金融服務、擴大貿易合作、技術轉讓、爭端解決等領域取得實質性進展。雙方討論了後續磋商安排，同意共同朝最終達成協議的方向努力。

習近平在給特朗普的口信中指出，兩國經貿團隊已在部分協議磋商上取得進展，雙方要妥善解決彼此關切，爭取就其他領域的問題取得積極進展。保持中美關係健康穩定發展，對兩國對世界都有利。雙方要堅持協調、合作、穩定的基調，在相互尊重基礎上管控分歧，在互惠互利基礎上拓展合作，推動兩國關係沿着正確軌道向前發展。

據美國彭博社11日報道，特朗普11日在白宮表示，作為協議的一部分，中國將大幅增加對美國農產品的採購，同意在與金融服務和貨幣有關的某些知識產權措施上讓步。

作為交換，美國將推遲原定於下週進行的關税上調，但原定於12月實施的新關税尚未取消。

美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）表示，特朗普總統已經同意不對價值約2,500億美元的中國商品將關税從25%上調至30%，而這一措施本應在10月15日生效。

對於即將將12月份生效的提高關税計劃，美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）與特朗普尚未做出決定。