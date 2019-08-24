加拿大老翁玩樂透贏4.7億竟不去領獎　背後原因是……

中樂透（Lotto）是許多人的夢想，不過加拿大卻有一名老翁，上月中了6000萬美元（約4.7億港元）的彩券後，卻遲遲沒去領獎。他近日終於前往領錢並表示，原想繼續過著平靜的生活，才會先將彩券存放於保險箱內，但他姊姊上週過世，自己上月又做了膝蓋手術，讓他深深體會到生命比獎金更重要。

根據美國哥倫比亞廣播公司（CBC）報道，加拿大一名退休20年的老翁約瑟夫（Joseph Katalinic），他今年高齡85歲，現在居住於列治文（Richmond），畢生以漁夫為職，退休後過着平靜的生活，日前突然心血來潮買了一張Lotto Max彩券，想不到竟中了頭獎6000萬美元。

約瑟夫不相信自己中了頭獎，不只先開車至原先買彩券的商店Seafair Smoke Shop對獎，又跑了兩間便利商店確認，才終於確定自己真的好運對中大獎，他回家後先喝了一杯蘇格蘭威士忌，接着將喜訊告訴大女兒，他說：「大女兒與女婿的反應一樣，都是先緊緊擁抱我後大哭。」

約瑟夫表示，未來計劃帶家人到夏威夷度假，再去他父母老家歐洲城鎮弗林弗倫。他也透露中獎彩票是在温哥華南部購買的。

特別的是，約瑟夫中的金額是史上最高獎金金額，不少人都十分好奇得獎者到底是誰，當時卑詩省彩票公司（BCLC）還在Twitter上發文，寫下「我們很高興能見到得獎者！」，卻遲遲未見有人出面領獎。

約瑟夫表示，其實本來不想這麼早去領錢，只想繼續過平靜的生活，才會把彩券先存放在銀行保險箱中，但他姊姊凱若琳在17日去世，約瑟夫一個半月前也做了膝蓋手術，讓他深深體會到，生命遠比獎金重要，如今他決定要拿著獎金及時行樂。

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