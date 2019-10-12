敘利亞拒援庫爾德民兵：你們是美國的代理人　背叛國家

土耳其對敘利亞北部進行全面打擊，庫爾德人則向敘利亞當局和美國人請求援助以抵抗土耳其的入侵，但遭到敘政府軍的拒絕。

然而，敘利亞當局在當地時間10月11日拒絕庫爾德人的請求，敘利亞外交部副部長告訴庫爾德人，你們背叛了自己的國家，敘利亞沒有美國代理人的立足之地，敘利亞政府和軍隊將自己保護敘利亞人民。

據路透社報道，10月10日，敘利亞外交部副部長馬克達德（Faisal Maqdad）稱，敘政府拒絕庫爾德武裝的援助請求。馬克達德指責庫爾德他們出賣了自己的國家，實行分裂主義行徑，為土耳其提供侵犯敘利亞國家主權的藉口。

當被問及敘利亞政府軍是否應該與正面臨土耳其軍隊攻擊的庫爾德武裝恢復對話時，馬克達德表示，這些武裝團體背叛了他們的國家，並對國家犯下了罪行。

馬克達德對記者說：「我們不會接受與那些已成為外國人質的人進行對話。華盛頓的代理人在敘利亞領土上將沒有立足之地。」

土耳其軍隊當地時間9日在敘利亞北部發起針對庫爾德武裝以及極端組織的軍事行動，並稱行動的目的是消滅「恐怖分子」，確保敘利亞難民回歸。

目前行動已經進入第三天，土耳其國防部不斷地更新其擊斃的「恐怖分子」的數量，另外，土耳其媒體稱，也有炮彈從敘利亞方向落入土耳其南部邊境城鎮，造成平民傷亡。

土耳其國防部也在社交媒體平台發文稱，從「和平噴泉」行動開始到現在，已經擊斃了277名「恐怖分子」，一名土耳其士兵在行動中喪生。

除了向敘政府求救，庫爾德武裝也向美國方面發出求救，但特朗普（Donald Trump）也未明確表態支持庫爾德人。

特朗普10月9日對媒體表示：「正如有人今天在一篇非常有力的文章中所寫，他們（庫爾德人）沒有在二戰時幫我們，舉例來說，他們沒有在諾曼底登陸戰中協助我們。我們花了大量的錢幫助庫爾德人……你們說他們是與美國並肩作戰，這也沒錯，但他們也是為他們的土地而戰。」

隨後，特朗普10月10日又發推特（Twitter）稱，對土耳其打擊庫爾德武裝問題，美國有三個選項：美國可以派出軍隊，在軍事上獲勝；或在經濟上對土耳其造成沉重打擊，並且施加制裁；或在土耳其與庫爾德人之間調停，令雙方達成協議。

特朗普接受記者採訪時也表示，美國有意出面調停當前土耳其在敘利亞東北部對庫爾德武裝展開的軍事行動，他同時警告土耳其如行動「過線」則可能招致美國製裁，但未具體說明。