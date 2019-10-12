波音空難調查報告：美監管體系存在問題　波音公司溝通不良

美國聯邦航空管理局（FAA）、美國太空總署（NASA）及9家國際監管機構於10月11日發布聯合報告，指美國監管體系存在的問題、以及波音公司的不良溝通，導致波音737 Max客機的安全性大打折扣。

報道顯示，波音Max飛行控制系統的研發出現重大變化，但沒有告知美國聯邦航空管理局。（Reuters）

《紐約時報》報道，11日發布的報告指，對於波音737Max一個關鍵新系統的運作程序，波音公司並沒有向美國聯邦航空管理局進行充份說明。

報告指，Max飛行控制系統當中，名為MCAS新型自動化系統在研發過程中出現重大變化，但波音未告知美國聯邦航空管理局。倘若監管機構對MCAS系統進行額外的審查，或能夠發現Max737的缺陷。

同時，報告顯示，美國聯邦航空管理局缺乏對737Max的多項資訊進行有效分析的能力，在保證Max的安全性時，嚴重依賴波音公司的員工。

波音737Max曾在5個月內發生兩宗致命空難，造成346人死亡。11日的報告發布後，波音董事會同日解除公司行政總裁穆倫伯格（Dennis A. Muilenburg）的董事長頭銜。《紐約時報》指，這是波音董事會迄今為止作出最直接的回應。