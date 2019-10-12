中美談判達成階段協議　前景未見樂觀　專家：貿易戰只是沒升級

中美官員在華盛頓舉行的第13輪高級別貿易磋商，10月11日以雙方達成「第一階段協議」收場，一邊有美國推遲原定10月15日進一步提高對華關税的計劃，另一邊中國則同意購買大量美國農產品等。但中美談判前景是否樂觀？輿論普遍抱持謹慎態度，包括認為後續談判仍充滿不確定性，專家指，貿易戰只是沒有升級，並未結束。

特朗普（右）10月11日再次在白宮會見劉鶴（左）（路透社）

美國總統特朗普（Donald Trump）當天指中美基本上已達成協議，兩國非常接近結束貿易戰，他又向中國示好，表示「美國和中國之前有很多磨擦，但現在如同一場愛的盛宴（lovefest），這是一件好事。」

但中美下一步又會如何？輿論普遍抱持謹慎態度。

中國官媒：後續充滿不確定性

中國官媒《人民日報》稱，要最終解決經貿問題，是取消全部加徵關税，讓貿易戰真正停止。文章還稱，中方維護國家核心利益和人民根本利益的立場不可撼動，絕無可能在任何原則問題上做交易，對中方蠻橫施壓是不可能解決問題。

新華社也發表文章稱，本輪磋商朝着解決問題方向取得理性務實的進展，符合兩國人民和國際社會的期待，有助於防止經貿磨擦升級和擴散，但後續許多問題依然充滿不確定性，始終要保持足夠的耐心和戰略定力。

相對於特朗普的樂觀，美國媒體也對這份協議持保留態度。

美國貿易代表萊特希澤及財長姆努欽稱對第一階段的談判成果比較滿意（AP）

美國專家：仍有巨大分歧

彭博社引述華盛頓智庫戰略與國際研究中心（CSIS）中國問題專家甘思德（Scott Kennedy）指，美國似乎是在尋找未來幾個月避免增加關税以及安撫金融市場的理由，所以才願意接受一個議題範圍窄的口頭協議。

國際貨幣基金組織的中國小組前負責人、目前在康奈爾大學（Cornell University）任職的普拉薩德（Eswar Prasad）認為，這項協議幾乎解決不了兩國之間的任何主要貿易和經濟磨擦根源。他表示「在核心結構問題上，雙方仍然存在巨大分歧。」

貿易戰只是沒升級 並未結束

對於此次談判，新加坡《聯合早報》引述中國人民大學國際關係學院國際政治系副教授成曉河的觀點稱，中美此次達成的並非全面或一勞永逸的協議，但談判過程將是先易後難，能達成的事就先達成，達不成的就接着談，這是談判期間突出的原則。

成曉河認為，中美關係已來到關鍵節點，中美領導人已意識到這一點；此次達成階段協議，意味着貿易戰沒有結束，而只是沒有升級，但這至少有助穩定近來不斷惡化的中美關係，避免關係失控。