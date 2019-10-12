中印領導人會晤　習近平：兩國要「龍象共舞」

印度總理莫迪（Narendra Modi）與中國國家主席習近平10月12日舉行第2次中印領袖非正式峰會，新華社形容，會晤氣氛輕鬆、友好。習近平會後表示，已與莫迪就改善雙邊關係進行討論，又指實現「龍象共舞」是中印唯一正確選擇。

習近平訪問印度：印度總理莫迪（右三）與中國國家主席習近平（左三）10月12日出席第2次中印領袖非正式峰會。（Reuters）

↓↓↓更多習近平訪問印度圖片，請點擊放大觀看：

+ 3 + 2

峰會地點位於印度南部泰米爾納德邦（Tamil Nadu）首府金奈（Chennai）。習近平11日與莫迪在海岸廟（Shore temple）共進時長差不多2.5小時的一對一晚餐後，中印代表團12日舉行會議。

新華社報道，習近平提出幾點建議，包括要增進戰略互信、化解猜忌和疑慮、提升軍事安全交往合作水平、探討建立製造業夥伴關係、歡迎印度藥品企業和信息技術企業赴華投資合作、豐富人文交流、加強在國際和地區事務中的合作等。

習近平稱，要攜手實現中印兩大文明偉大復興，又指實現「龍象共舞」是中印唯一正確選擇，符合兩國和兩國人民根本利益。

莫迪則表示，印中作為兩大文明古國和發展中大國，在當前充滿不確定性的國際形勢下，加強溝通、協調、合作，保持關係穩定發展對於兩國和世界都具有積極、重要意義。兩國要有效管控和處理分歧，不讓分歧成為爭端，發展更為緊密的夥伴關係，開啟印中關係的新時代。

莫迪又指，期待再次訪華與習近平會晤。