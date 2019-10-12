美國前官員：金正恩不會棄核武　制裁中國涉朝企業才是對策

美國前官員麥克馬斯特（Herbert Raymond McMaster）認為，金正恩不會放棄核武器，制裁向朝鮮提供資金的中國企業或才是無核化問題的解決之策。

2018年之前，金正恩政權非常重視核武器的研發。（Getty）

韓國《東亞日報》10月12日報道，韓國聯合參謀議長朴漢基（音譯）8日在首爾龍山區聯合參謀本部召開的國防委員會國情監察會議上對「朝鮮核試驗場已經被廢除，還有其他的核試驗坑道嗎」的提問回答稱，豐溪里核試驗場最短可在幾周內重新完成建設。

報道稱，這是韓國政府高層人士首次公開提及朝鮮豐溪里核試驗場再次啟動的可能性。

樸漢基透露，「據推測，朝鮮豐溪里核試驗場有可以『復原』的坑道」，「豐溪里核試驗場的1號、2號坑道很難復建，但是3號、4號坑道可以重新修補，重新啟用」。對於重新建設時間，樸漢基表示，「最少數週內，最多幾個月」。

韓國國防情報本部長金永煥（音譯）表示，「只要復原到一定程度，就可以重新啟用，但目前為止沒有發現核試驗場的重建迹象」。

對於金正恩會不會放棄核武器，外界一直有不少懷疑的聲音。

前美國總統國家安全事務助理麥克馬斯特（Herbert McMaster）10日在華盛頓的一個研討會上表示：「金正恩委員長為了謀求榨取和韓美同盟分裂，希望繼續維持核武器，對此應該保持開放。」

麥克馬斯特指出：「特朗普總統和金正恩委員長之間的首腦會談可能會成為無核化談判的突破口，但不能因為空洞的無核化承諾而草率地放寬制裁。」

麥克馬斯特認為無核化方案應包括制裁第三方（二級制裁）、軍事威脅等。他指出，尤其是當中國的銀行向朝鮮提供非法資金時，制裁第三方有可能成為解決對策。

國際戰略研究所首席研究員埃爾曼（Michael Ehrmann）10日也在專門報道朝鮮消息的「北緯38度」網站上刊登文章稱，朝鮮為了提高5月以來三次發射的新型短程彈道導彈的正確性，有可能繼續進行發射。

文章還指出，朝鮮新型導彈的精確度比過去的導彈更高，不能排除立即進行實戰部署的可能性。