林鄭月娥取消會見訪港美國參議員　克魯茲：軟弱

美國共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）10月12日訪問香港，他向記者表示，此行原訂會與香港特首林鄭月娥見面，但最終林鄭取消這場會晤。克魯茲稱，這是軟弱的表現，又指林鄭害怕示威者。

克魯茲稱林鄭月娥曾要求兩人會面的事要保密（資料圖片 / Getty Images）

克魯茲：林鄭要求會面保密

克魯茲指，林鄭月娥方面之前要求會面要完全保密，並要求克魯茲不向媒體透露，他指林鄭月娥取消會面不是強勢的表現，而是軟弱的表現，顯示她害怕在香港街頭的示威者。他又質疑林鄭月娥不理解言論自由與新聞自由。

路透社報道，克魯茲當天穿上黑衣，以示對香港示威運動的支持。在訪問中，克魯茲稱他與香港人站在一起，呼籲中國政府兌現其對維持香港政治自由的承諾。

路透社之後引述香港特首辦公室的電郵回覆稱，行政長官並沒有與該名參議員見面。

克魯茲稱林鄭月娥取消原訂的會面（資料圖片 / Getty Images）

誰是克魯茲？

48歲的克魯茲是德州參議員，屬於共和黨內的重量級人物，他曾參加2016年的共和黨黨內總統初選，但最終敗給現任美國總統特朗普（Donald Trump），無緣出選。

今年6月，他向參議院外交關係委員會提出議案，要求修訂1992年通過的《香港政策法》（United States–Hong Kong Policy Act），要求國務院就中國政府如何利用香港繞過美國法律提交報告。在近日的NBA風波上，他曾指NBA不該助長中國的思想審查制度。