颱風海貝思肆虐日本　多地河川氾濫廣泛水浸　最少10死15失蹤

超強颱風「海貝思」吹襲日本，為本州多地帶來狂風暴雨。截至10月13日早上9時，海貝思位於岩手縣以東，進入太平洋逐漸離開日本。大雨特別警報已全部解除，但大雨造成的嚴重水浸繼續影響多地。颱風亦造最少10人死亡，15人失蹤。

長野縣千曲川氾濫，河水湧入市內，造成廣泛水浸。（路透社）

海貝思12日晚上登陸靜岡縣伊豆半島，由超強颱風減弱為颱風，為本州多地帶來狂風暴雨。部分地區48小時雨量錄得700至1000毫米，等同一年接近四成雨量，打破紀錄。

暴雨亦導致廣泛水浸，長野縣千曲川、福島縣阿武隈川氾濫，河水湧入市內。部分住宅、醫院及社區中心被洪水圍困，自衛隊已出動救援協助。

最少9人死亡 124人受傷

暴風亦造成最少10人死亡、15人失蹤、124人受傷。福島縣南相馬市政府一名男職員，在駕車時被洪水圍困，致電告知正嘗試脫困後失蹤。消防期後在附近尋獲其遺體，相信男子在嘗試離開時不幸被洪水沖走溺斃。

颱風亦造成多區停電，截至13日早上9時，首都圈共有23萬戶停電，其中包括在9月颱風「法茜」吹襲期間，一度大規模停電的千葉縣。目前千葉多市共有10萬戶停電。

暴雨引發洪水，部分新幹線列車淹在水中。（路透社）

颱風遠去 陸空交通仍受阻

隨颱風逐步離去，部分交通開始恢復正常。東京山手線、橫濱線及各地下鐵已經重開，上越新幹線亦正恢復運作。但北陸、東北、秋田新幹線目前仍暫停服務，山形新幹線則已宣布全日停駛。

航空方面，國內航線有818班航班取消，部分國際線航班亦受影響，旅客前往機場前應瀏覽航空公司及機場網頁，了解航班情況。