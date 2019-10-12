【遊日注意】強颱風海貝思襲日本　130班往返東京大阪等航班取消

強颱風「海貝思」逼近日本本州，將成吹襲首都東京近60年以來最強颱風。根據機管局網頁數字，截至今日（12日）凌晨0時，有約130班往來本港及日本的航班取消，主要是往返東京、名古屋等地。

根據機管局網頁數字，截至今日（12日）凌晨，有約130班往來本港及日本的航班需要取消。（資料圖片）

海貝思為60年來襲東京最強颱風

強颱風海貝思逐步逼近日本，當地氣象廳預料將是自1958年以來吹襲東京的最強颱風，當地嚴陣以待，航班交通大受影響。

天文台周五晚11時許表示，超強颱風海貝思減弱為強颱風，集結在東京之西南偏南約640公里，預料向北移動，時速約20公里，移向日本本州。

↓↓國泰取消航班↓↓

國泰及快運取消近30航班

根據機管局網頁數字，截至今日（12日）凌晨，有約130班往來本港及日本的航班需要取消。

國泰航空及國泰港龍航空今日有24班往返香港至東京、大阪及名古屋的航班取消，明日則有2班往返香港至東京航。班取消。國泰表示，由即時起豁免乘客重新訂位及更改航點之費用，適用於所有本月9日或以前經由全球辦事處發出，並於12日及13日涉及名古屋／大阪／東京（成田及羽田機場）機票。

同時，根據香港快運航空公布，今日12班往來大阪關西、東京、名古屋航班取消；另外，今明兩日有12班航班出發日期及時間已被更改，公司呼籲乘客注意新的出發時間，或可能比原定時間早。