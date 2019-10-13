特朗普盛讚中美初步協議　稱中國將買入波音飛機

美國總統特朗普（Donald Trump）10月12日在Twitter上說，美中兩國達成初步貿易協議，除了促成中國採購數十億美元的美國農產品之外，也可能讓美國飛機製造商波音賣出多達200億美元的飛機。

據美國彭博社報道，波音發言人拒絕對此置評。特朗普早前在公布該項協議時，白宮沒有提及購買飛機的消息。

2018年10月至2019年3月，印尼獅航和埃塞俄比亞航空接連發生波音737 MAX系列飛機墜機事故，共造成346人死亡。此後多國停飛該系列客機或禁止其飛越領空，其中，中國是率先宣布停飛波音事故機型的國家。

自從停飛事件以來，波音飛機就一直被揭出各種「醜聞」，且直到目前仍未間斷。據美國《紐約時報》報道，10月11日發布的一份報告稱，美國監管體系的嚴重問題和波音的溝通不暢導致波音737 MAX客機的安全性大打折扣。

報告發布幾小時後，波音董事會即剝奪了公司行政總裁（CEO）米倫伯格（Dennis Muilenburg）的董事長頭銜。《紐約時報》稱，這是該公司董事會迄今做出的最直接回應。

工作組還發現，負責監管波音公司的美國聯邦航空管理局（FAA）西雅圖辦公室對MAX的「關鍵技術方面的經驗和知識有限」，「對機動特性增強系統（MCAS）的功能認識不足」。這意味着，FAA根本無法充分評估波音對該系統的認證。

據知情人士透露，這份報告將影響波音737 MAX是否能夠重新投入使用。目前，MAX已經停飛超過七個月，該型號一度是波音最暢銷的機型。

埃塞俄比亞空難發生後，中國民用航空局宣布，為確保中國民航飛行安全，中國運輸航空公司暫停波音737 MAX飛機的商業運行。