沙特不滿美軍突然撤出敘利亞　指華府立場難以捉摸

美國從敘利亞撤軍，給予機會土耳其發動攻勢，進攻敘利亞打擊庫爾德族惹來阿拉伯國家不滿。沙特阿拉伯批評無法理解美國今天在敘利亞的位置，批評美國在毫無預警下突然離開。

沙特王子阿法薩批評美國無預警從敘利亞撤退。（Getty Images）

沙特王子阿法薩（Turki al-Faisal）接受美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）訪問表示，他們正留意美國在敘利亞的舉動：「突然毫無預警的，就收拾細軟靜悄悄地離開了，我不認為這是正確的事。」

美國視沙特為中東盟友，兩國保持友好關係。但沙特對特朗普的突然撤軍感到不悅，阿法薩稱無法理解今天美國在敘利亞的與位置。

阿法薩稱美國難以讓人捉摸及矛盾的立場並非自特朗普時期開始，他表示前總統奧巴馬年代就曾警告敘利亞政府不可使用化武的底線，但2013年阿薩德政府被指對東古塔大馬士革發動化武攻擊，死傷過千，美軍並未有採取太激烈的軍事行動。

至於特朗普在2018年12月聲稱極端伊斯蘭組織ISIS已被打敗，要從敘利亞撤軍，然後不了了之，拖至10月才毫無預警下突然離開。

阿法薩亦稱他明白美國會特別關照沙特是因為石油，儘管特朗普宣稱要在中東減少駐軍，但在沙特石油設施被炸後，美國會稱要派更多部隊前來協助駐守。