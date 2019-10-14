【一分鐘看世界】日本颱風、回顧中美貿易談判、中印「習莫會」

早晨，今天是10月14日，星期一。
多雲有雨的早上，你需知道以下五宗國際新聞：
日本颱風
強烈颱風海貝思颱風為東日本帶來破紀錄的雨量。共同社報道，風災導致最少35人死亡、17人失蹤。降雨造成河川潰堤，多處淹水，JR損失也非常慘重。JR長野新幹線車輛中心有10列的北陸新幹線列車浸水，有機會全部直接報銷。東京航空交通大受影響，羽田機場和成田機場有多班航班停飛，不少旅客無奈滯留，擠滿機場出境大樓。若在日本遇上颱風或地震等災害，應如何獲取緊急和最新資訊，以及早避難確保安全，或獲悉交通資訊盡早改變行程？（按此閱讀更多）
強烈颱風海貝思吹襲日本，新幹線列車被大水淹浸，損失嚴重。（美聯社）
回顧中美貿易談判
中美最新一輪貿易談判結束。從態度的軟化、關鍵主張的缺失再到措辭修飾的變化，白宮擺出了一定願意妥協的態度——而北京也順坡下驢，為特朗普提供「得以交貨」的台階。中美達成匯率協議，卻不同美日上世紀達成的《廣場協議》。美國總統特朗普會見中國國務院副總理劉鶴，前者整體上口吻積極，少了一些過去在這種高級場合威脅加税的做法。而首日談判甚至見到中國思路逐漸佔上風……（按此閱讀更多）
中美最新一輪貿易談判結束。美國總統特朗普會見中國國務院副總理劉鶴。（美聯社）
中印「習莫會」
中國國家主席習近平結束與印度總理莫迪的非正式會晤。外界紛紛提出中印古歷史的細節和對比，也展示「中印1,300年交流」的虛幻與真實。從印度方面的安排來看，習近平此行突顯文化和經貿交流，尤其是訪問的第一天形成安排，主要以參加印度古蹟為主，突顯中印兩個文明的對話。中印兩國本是分歧種種，習近平到底用什麼說服莫迪？（按此閱讀更多）
庫爾德慘成棄子
土耳其繼續越境打擊敘利亞東北部的庫爾德武裝組織，首次宣稱佔領敘利亞邊境城鎮拉斯艾因的中心地帶，但庫爾德領導的敘利亞民主部隊否認。德國和法國宣布，暫停向土耳其供應新的軍用物資。華府拋棄盟友的撤軍行為，庫爾德軍事領導人憤懣不已。庫爾德少數族裔再次成為被驅逐的目標。究竟庫爾德人為甚麼會有如斯下場？（按此閱讀更多）
脫歐談判爭分奪秒
英國和歐盟繼續進行脫歐談判。雙方10月13日表示，仍有大量工作要做，才能達成脫歐協議。倫敦形容，英歐最新的談判「有建設性」，磋商14日繼續。歐盟談判代表巴尼耶（Michel Barnier）將於15日在盧森堡舉行的會議上，向歐盟27個成員國交代最新進展。有歐盟外交官員透露，雙方於海關問題仍然存有分歧……（按此閱讀更多）
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