特朗普：中方已開始大量購買美國農產品

美國總統特朗普（Donald Trump）10月13日稱，他已經同意10月15日不把對華關税從25%提高到30%，中國已經開始大量採購美國農產品。但多家投資公司認為，不能排除美對華新一輪關税上調的可能性，美中緊張局勢可能再次升級。

特朗普10月13日在Twitter發文稱，與中國達成的協議是中國將立即採購大量的美國農產品，而不是等到三或四周後簽署協議的時候。中國已經開始採購了。

特朗普說，他已經同意10月15日不把對華關税從25%提高到30%。關税將保持在25%。美國與中國的關係非常好。美中將完成第一階段協議，然後直接進入第二階段。第一階段的交易將很快完成並簽署。

據美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）10月13日報道，摩根士丹利（Morgan Stanley）表示，如果沒有可持久的爭端解決機制，就不能排除美對華新一輪關税上調的可能性。

摩根士丹利認為，美國總統特朗普與中國達成的部分貿易協議最多是一種「不確定」的安排，目前似乎沒有可行的途徑來降低現有關税。

美國同意暫停將至少2,500億美元的中國商品關税從原定於10月15日的25%上調至30%，但9月份實施的關税上調並未取消，並計劃在聖誕節前夕的12月15日再次上調關税。

高盛（Goldman Sachs）認為，美國宣布的15%關税有60%的可能性生效，但預計將推遲到2020年初，而不是目前的最後期限12月15日。

Evercore稱，美中第一階段貿易協定並沒有為全球企業決定在哪裏投資、生產、僱傭或供應掃清障礙。如果美國保持一種「阻止中國崛起」的心態，貿易戰將會繼續下去。

Evercore在報告中稱，特朗普「美中接近結束貿易戰」的聲明對我們來說是不可信的，不指望在2020年削減關税。「只要這種懲罰性關税依然存在，我們就會把美中經濟關係描述為壞的，而不是好的。」

摩根大通（JP Morgan）稱，美中達成第一階段協議是一項積極進展，但其結果對市場來說並不意外，預計美中緊張局勢可能再次升級，特別是在2020年總統大選期間。