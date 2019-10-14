中國與尼泊爾簽署20項協議　涵蓋貿易旅遊等多個領域

時隔23年，尼泊爾再次有中國最高領導人到訪。兩國簽署20項協議，其中包括啟動跨境鐵路可行性研究。中國國家主席習近平10月13日剛剛結束了對這個喜馬拉雅國家為期兩天的訪問。

綜合媒體10月14日報道，習近平10月13日在加德滿都與尼泊爾總理奧利（K.P. Sarma Oli）舉行會談後，見證了18個協議的簽訂，以及兩個雙邊合作文本的交換儀式。協議範圍涵蓋中尼間的互聯互通、安全、邊界管理、貿易、旅遊以及教育等方面。

此次，習近平是結束與印度總理莫迪（Narendra Modi）的第二次非正式峰會後，於10月12日抵達尼泊爾，成為20多年來第一位訪問尼泊爾的中國國家元首。

習近平10月12日抵達加德滿都，尼泊爾總統、總理率領眾多官員機場迎接。（新華社）

中尼簽署的協議中包括一項相互理解，啟動對兩國間跨境鐵路的可行性研究。習近平10月13日與總理奧利會談期間強調，中尼將共建「一帶一路」同尼泊爾打造「陸聯國」國策對接。中國計劃透過雄心勃勃的一帶一路項目，協助尼泊爾興建或更新高速公路，機場以及發電廠。

習近平還提到，中尼兩國應積極考慮升級改造跨境公路，逐步增開邊境口岸，增加兩國直航，加強通信合作，加快構建跨喜馬拉雅立體互聯互通網路。

中國現在正在進行把青藏鐵路延伸到距離尼泊爾邊界不到35公里的吉隆縣，預計2020年時青藏鐵路就可以通到吉隆口岸。尼泊爾首都加德滿都距離這個邊界口岸點只有70公里左右。