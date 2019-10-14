習近平結束行程返京　中國尼泊爾達成協議建設鐵路

中國國家主席習近平10月13日結束與印度總理莫迪第二次非正式會晤和對尼泊爾國事訪問，返回北京。中方官員表示，習近平訪問尼泊爾期間，雙方簽署協議，建造連接西藏的鐵路和隧道。

習近平離開時，獲尼泊爾民眾歡送。（美聯社）

70公里長的鐵路將從西藏吉隆通往尼泊爾首都加德滿都（Kathmandu）。中國團隊已針對計劃進行初步研究。雙方亦提議興建28公里長的公路隧道，將把從加德滿都到中國邊界距離縮短超過一半，節省時間和金錢。

尼泊爾基礎建設和交通部（Ministry of Physical Infrastructure and Transport）發言人賈瓦利（Rajeshor Gyawali）向路透社表示：「中國現在將針對鐵路計劃進行可行性研究，並協助建造公路隧道。」他指，當尼泊爾面對邊境封鎖時，有關設施將提供替代貿易路線。

2015年至2016年，印度曾封鎖與尼泊爾的邊境多月，導致尼泊爾的燃料和藥物嚴重短缺。尼泊爾其後一直設法提高與中國的連接能力。

尼泊爾是中國與印度間的天然緩衝區，兩國都爭取加強對尼泊爾的影響力，雙雙投資基礎建設。印度佔有尼泊爾近三分二對外貿易額，且是尼泊爾的唯一燃料供應源。

習近平是22年來首位出訪尼泊爾的中國國家主席，期間雙方官員共簽署20項協議，內容還涵蓋貿易、水資源供應和傳統藥物。