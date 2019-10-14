【圖輯】日本閲艦式因風災取消　中國艦掛橫額慰問災民

日本原計劃於10月14日舉行閲艦式，但是被颱風打亂了計劃，中國軍艦打出橫幅慰問日本受災民眾。

綜合媒體10月14日報道，由日本海上自衛隊主辦的國際艦隊閲艦式10月14日將在日本神奈川縣相模灣海域舉行，除日本外，來自中國、美國、英國、印度、澳洲、加拿大、新加坡等7個國家的10餘艘艦艇將參加閲艦式活動。

中國海軍「太原」號導彈驅逐艦10月10日就抵達日本神奈川縣橫須賀新港商業碼頭，準備參加14日由日本海上自衛隊主辦的國際艦隊閲艦式活動。這是中國海軍艦艇時隔10年再次訪日，也將是中國海軍艦艇首次參加這一活動。

4月23日，日本海上自衛隊涼月號驅逐艦也曾受邀赴青島參加中國舉辦的慶祝人民海軍成立70周年多國海軍活動，與太原艦共同接受海上檢閲。

中國駐日本大使孔鉉佑在儀式上表示，此次太原艦作為和平友好的使者赴日參加海上閲艦式，體現了中方致力於推動中日關係向好發展的友好誠意及與各國加強交流合作的積極意願，將向各界傳遞中國和平發展的堅定信念。

颱風「海貝思」突如其來，日本的閲艦式計劃被打亂。日本防衛大臣河野太郎10月13日說，在台風「海貝思」席捲該國大片區域後，日本海上自衛隊取消了國際艦隊閲艦式。

據共同社10月13日報道，河野在向記者宣布有關閲艦式的這一決定時表示，日本需要集中力量開展搶險救災工作。此次閲艦式原定於14日在東京西南部的相模灣舉行，有7個國家參加。

此次閲艦式原本會是日本自2015年10月以來舉行的第一場閲艦式，日本首相安倍晉三原計劃在日本海上自衛隊的出雲號直升機航空母艦上發表講話。

中國在艦上掛出的橫額分為中文和日本兩部分。中文條幅為：「慰問颱風受災民眾，祝願災區早日重建」；下面用日本寫道：「台風被災 心より御見舞い 早期復舊 心より御祈念」。