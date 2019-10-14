專家警告中美談判仍可能再次破裂　第一階段協議名不副實

分析人士稱，中美達成的第一階段協議更像是「臨時的休戰協議」，而不是一份真正的協議，因為根本未觸及真正棘手的問題；在第一階段協議起草前，中美談判仍有可能破裂，就像今年4月至5月份的情況一樣。

美國總統特朗普（Donald Trump）10月13日在Twitter發文稱，他已經同意10月15日不把對華關税從25%提高到30%。關税將保持在25%。美國與中國的關係非常好。美中將完成第一階段協議，然後直接進入第二階段。第一階段的協議將很快完成並簽署。

據美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）10月14日報道，分析人士認為，雖然美國總統特朗普稱美中第一階段協議是「非常實質性的」，但分析人士稱，這似乎更像是「臨時的協議」，而不是一份真正的協議。

專家們稱，中美達成的第一階段協議幾乎未觸及真正棘手的問題，包括強迫技術轉讓與知識產權盜竊等。

分析家並警告說，在第一階段協議起草之前，中美談判可能會再次破裂。

安聯全球投資者（Allianz Global Investors）高級亞太經濟學家Christiaan Tuntono表示，特朗普所稱與中國達成的「實質性」第一階段協議更像是一份休戰協議，而不是一份真正的協議。

麥格理資本（Macquarie Capital）經濟學家們也認同上述觀點，稱協議是「暫時休戰」。

瑞穗銀行（Mizuho Bank）經濟學家瓦拉坦（Vishnu Varathan）14日表示，在真正棘手的問題上，在協議中都沒有得到解決。

瓦拉坦說，中國本身就需要更多的農產品，中國的強硬立場並未真正改變。

安聯的Christiaan Tuntono認為，這份部分協議並未解決網絡安全、中國電信業巨頭華為公司與其他被列入黑名單的中國企業的前途問題。

分析人士稱，美中貿易戰的形勢未來仍有風險，下一階段的談判可能會突然破裂，就像今年早些時候那樣。

澳新銀行（ANZ Research）的經濟學家稱，起草協議可能是一個棘手的過程。4月至5月，中美貿易談判的突然破裂就是這種風險的最佳例證。