中國前9月貿易順差擴大44%　專家：美中關係將進一步惡化

中國2019年前9月進出口貿易數據出爐，順差擴大44.2%，其中9月順差值超越業界預估16%。儘管美國總統稱美中達成階段性協議，輿論感到美中關係的承重巨大。

中國央視新聞網消息稱，10月14日在中國國務院新聞辦發佈會上，中國海關總署新聞發言人、統計分析司司長李魁文公布中國前9月進出口貿易數據，今年前三季度中國外貿進出口總值22.91萬億元人民幣，貿易順差2.05萬億元，按年2018年擴大44.2%。

其中，中美貿易總值2.75萬億元，下降10.3%；中日貿易總值1.58萬億元，增長0.1%。對兩大貿易伙伴歐盟、東盟分別進出口3.57萬億元、3.14萬億元，分別增長8.6%和11.5%，分別佔我國外貿總值的15.6%和13.7%。李魁文還稱，「特別指出，對『一帶一路』沿線國家合計進出口6.65萬億元，增長9.5%，已佔出口貿易總值的29%。」

在9月，以美元計價出口額按年下降3.2%，進口按年下降8.5%。9月貿易順差總值則為396.5億美元，而路透社對順差的預估中值為333億美元。

路透社分析師評論稱，全球經濟下行和中美貿易摩擦存在，經濟未來仍承壓。中美貿易談判在波折中前行，不僅對中美兩國產生影響，也會拖累全球經濟增長，雖然最新一輪談判階段性向好，但我們認為中美博弈仍然是波折中前行，而且已加的關税沒有降低，因此我們估計關税對進出口貿易的影響可能已經實際產生。

彭博社亦認為，美國現有對華關税和全球貿易持續放緩、降低需求的因素對美中雙邊貿易產生負面影響。彭博社此前一天10月13日消息稱，牛津經濟研究院（Oxford Economics）預測稱，已經下降兩成的中美貿易還未到最糟糕的時刻。經濟學家斯萊特（Adam Slater）在數據公布前的一份報告中認為，「雙邊貿易已經受到重創，並有可能進一步明顯下降，特別是如果關税擴大至所威脅的更多商品。」

美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）消息稱，投行艾弗考爾（Evercore）公司10月12日發表評價稱，對美國總統特朗普（Donald Trump）「接近貿易戰結束」的說法，「我們不信」。艾弗考爾分析稱，如果美國仍然秉持「阻止中國崛起」（Stop China Rises）的信條，貿易戰將繼續，「只要懲罰性的關税仍在徵，我們對美中經濟關係的評定仍是惡性的，不是良性的。」