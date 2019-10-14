習特簽字前中美協議或仍有變數　北京要求華府取消12月加稅

雖然美國總統特朗普稱中美將於11月簽署文字協議，但是中國方面還有更多的要求，中國要求美國取消12月份的關税上調計劃。

彭博社10月14日報道稱，據知情人士透露，在中國國家主席習近平同意簽署協議前，中國希望最早在10月底進行進一步的談判，以確定美國總統特朗普（Donald Trump）所說的「第一階段」貿易協議的細節。

其中一位知情人士說，中國政府可能會派出由中國首席談判代表、國務院副總理劉鶴率領的代表團，確定一份書面協議，兩國元首可能會在11月於智利舉行的亞太經合組織（APEC）峰會上簽署該協議。

另一名消息人士表示，除了本周的關税上調計劃，中國希望特朗普也取消12月的關税上調計劃，但特朗普政府尚未同意這麼做。

中國商務部前高官霍建國、現任中國世界貿易組織研究會副會長說，如果美國想要在APEC峰會上簽字，那就必須同意取消12月份的關税上調計劃，否則對中國而言，這是一份屈辱協議。

中美代表10月10日至11日在華盛頓舉行了第13輪貿易談判，中國國務院副總理劉鶴率領的中國團隊，與美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）和財長姆努欽（Steven Mnuchin）率領的美國團隊舉行磋商。

這次談判取得了突破，美國總統特朗普11日在白宮會晤中美談判隊伍，宣布兩國達成第一階段協議，並很快簽署協議。「美國確實表現出了一些好的姿態，但我們不應排除另一種變卦的可能性。」

特朗普說，貿易協議的第一部分將在未來幾周完成。他11月將在APEC峰會期間與中國國家主席習近平簽署第一部分的協議。「我們基本上已經達成了協議，但還要以書面形式完成，這可能需要三周、四周或五周的時間。你知道，我們會在智利相聚，也許到那時就會完成，或是大約是那個時候。」特朗普還強調，下一階段的談判也會立即開始。

特朗普說，華盛頓將暫停執行原定在10月15日開始對2,500億美元的中國商品加徵關税的計劃。作為交換，中國同意購買500億美元的美國農產品。新協定的具體內容尚未公布。

但是美方並沒有說要取消12月15日對中國另外1,600億美元商品加徵更多關税的計劃。

對於這次談判的成果，中國方面的表態與美方有温差。中國國家通訊社新華社當時只是說，談判取得了實質性進展，雙方討論了後續磋商安排，同意共同朝最終達成協議的方向努力。

其實在當天的記者會上，特朗普就被問到口頭協議有沒有可能破裂時，特朗普就說：「一切皆有可能，這有可能發生。」「我們有可能無法將其寫成文本協議。」

美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）10月14日也報道，分析人士認為，雖然美國總統特朗普稱美中第一階段協議是「非常實質性的」，但分析人士稱，這似乎更像是「臨時的協議」，而不是一份真正的協議。

分析家並警告說，在第一階段協議起草之前，中美談判可能會再次破裂。