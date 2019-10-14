【中美貿易戰】美財長警告　沒協議就向中國加稅

雖然美國總統特朗普稱中美11月將簽署協議，但是中國方面仍有自己的顧慮，美財長姆努欽（Steven Mnuchin）10月14日接受美國消費新聞和商業頻道（CNBC）訪問時發出警告。他說，如果兩國沒有達成協議，絕對相信美國會在12月中向中國調升關稅稅率，不過他預期中美會達成協議。

姆努欽還說，上周的談判致力於解決知識產權保護、金融服務、匯率以及購買農產品等問題。

姆努欽還警告說：「如果中美沒有簽署協議，我絕對相信那些關稅會生效，但我預期我們會有協議。」

同日較早時彭博社引述知情人士透露，在中國國家主席習近平同意簽署協議前，中國希望最早在10月底進行進一步的談判，以確定美國總統特朗普（Donald Trump）所說的「第一階段」貿易協議的細節。

知情人士說，中國政府可能會派出由中國首席談判代表、國務院副總理劉鶴率領的代表團，確定一份書面協議。

另一名消息人士表示，除了本周的關税上調計劃，中國希望特朗普也取消12月的關税上調計劃，但特朗普政府尚未同意這麼做。

中國商務部前高官霍建國、現任中國世界貿易組織研究會副會長說，如果美國想要在APEC峰會上簽字，那就必須同意取消12月份的關税上調計劃，否則對中國而言，這是一份屈辱協議。「美國確實表現出了一些好的姿態，但我們不應排除另一種變卦的可能性。」

中美代表10月10日至11日在華盛頓舉行了第13輪貿易談判，中國國務院副總理劉鶴率領的中國團隊，與美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）和財長姆努欽率領的美國團隊舉行了磋商。

這次談判取得了突破，美國總統特朗普11日在白宮會晤了中美談判隊伍，宣布兩國達成第一階段協議，並很快簽署協議。特朗普說，貿易協議的第一部分將在未來幾周完成。他11月將在APEC峰會期間與中國國家主席習近平簽署第一部分的協議。「我們基本上已經達成了協議，但還要以書面形式完成，這可能需要三週、四周或五週的時間。你知道，我們會在智利相聚，也許到那時就會完成，或是大約是那個時候。」特朗普還強調，下一階段的談判也會立即開始。

特朗普說，華盛頓將暫停執行原定在10月15日開始對2,500億美元的中國商品加徵關税的計劃。作為交換，中國同意購買500億美元的美國農產品。新協定的具體內容尚未公布。 但是美方並沒有說要取消12月15日對中國另外1,600億美元商品加徵更多關税的計劃。

對於這次談判的成果，中國方面的表態與美方有温差。中國國家通訊社新華社當時只是說，談判取得了實質性進展，雙方討論了後續磋商安排，同意共同朝最終達成協議的方向努力。