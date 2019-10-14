韓媒：特朗普是中美貿易戰迷你協議達成的功臣

中美兩國的貿易協商近日取得一定的成果，韓媒認為，該成果要歸功於特朗普的美國大選夢。

美國和中國10月11日就可利於解決兩國貿易摩擦的部分事宜達成協議。

美聯社10月12日報道稱，美國決定從15日開始，保留將2,500億美元規模中國商品的關税從25%上調至30%的方針，不上調關税税率。取而代之的是中國同意購買400億美元至500億美元規模的美國農產品。

美國總統特朗普11日在美國白宮與參加部長級磋商的中國副總理劉鶴舉行會談，表示「達成了實質性的『第一階段』協議」。中國將在今後最長5周的時間內進行確定細節，形成文字的工作。

中國國家主席習近平在給特朗普的親筆信中表示：「希望雙方按照你我達成協議的原則和方向行動，堅持協調、合作、穩定的基調，推動兩國關係沿着正確軌道向前發展。」

中國《環球時報》報道稱，此次談判結果超出了預期。

美國《華爾街日報》認為，這次協議的達成是中國的勝利。

韓國《朝鮮日報》認為，近日來，特朗普突然決定從敘利亞撤軍，背叛了自己的同盟庫爾德人，以及在同中國的貿易戰爭中做出讓步，達成 「迷你協議」。這些轉變都是在為2020年的美國大選鋪路。可以說，中美貿易戰傳出「和音」，特朗普是有着最大功勞的一人。