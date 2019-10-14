獨派領袖判囚引發示威　西班牙向加泰前主席發拘捕令

西班牙最高法院10月14日判處9名加泰羅尼亞獨派領袖監禁9年至13年，引發大型示威。有示威者試圖癱瘓前往機場的交通。西班牙最高法院同日向加泰前主席普伊格德蒙特（Carles Puigdemont）發出歐洲拘捕令。

示威者靜坐，堵塞前往機場的通道。（美聯社）

示威者於巴塞羅那（Barcelona）封鎖三條主要街道，手持標語，並高叫口號，要求釋放政治犯。有群眾高呼獨派支持者的口號，聲言「我們會再來一次」，希望再舉行獨立公投。

交通部門官員指，示威者封鎖前往巴塞羅那機場的火車和地鐵交通，亦有人短暫堵塞A2高速公路和多條地區公路。有人身披支持獨立的旗幟，走到火車路軌。地區火車網絡服務受阻。

普伊格德蒙特形容判刑是暴行。2017年，加泰舉行獨立公投，普伊格德蒙特為時任自治政府主席，現時流亡至比利時。2018年7月，德國拒絕引渡普伊格德蒙特至西班牙，其後西班牙法院撤銷拘捕令。

判囚9年的加泰國民會議（Catalan National Assembly）主席桑切斯（Jordi Sanchez）指，如果民眾堅持，加泰終會獨立，呼籲民眾無懼地示威，堅定從非暴力邁向自由。現任加泰主席托拉（Quim Torra）呼籲特赦被判刑的獨派領袖，並指尋求與國王費利佩六世（King Felipe VI）和看守首相桑切斯（Pedro Sanchez）會面。