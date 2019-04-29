西班牙大選　加泰獨立運動助就極右陣營再抬頭

西班牙大選點票大致完成，初步點票結果現任首相桑切斯領導（Pedro Sanchez）領導的工人社會黨（PSOE）勝出取得123席，對手傳統右派黨人民黨（PP）僅取得65席。 極右政黨聲音黨（Vox）首次參加大選，即取得了24席，成績可謂相當理想。意味傳統西班牙的右翼聲音，正走向極端。

現任首相桑切斯領導（Pedro Sanchez）領導的工人社會黨雖勝出大選，但無法取得過半數議席需籌組聯合政府。（路透社）

桑切斯雖宣布勝出大選，但由於沒有政黨能在350個議席中取得半數，所以必需籌組聯合政府。但這次的選舉中，焦點落在極右政黨聲音黨的身上。極右政黨在國會上取得議席，可謂佛朗哥時代結束以來首見。

聲音黨異軍突起

聲音黨在2013年由原人民黨內部分裂而成，2014年聲音黨參加歐洲議會選舉無人獲勝，政黨被視為邊緣小黨。

但在2017年加泰隆尼亞再次爆發獨立運動後，聲音黨逐漸抬頭。他們指責加泰隆尼亞分裂國家，控告鼓吹分裂分子，獲得反對獨立的人民支持。結果在當年12月的安達盧西亞地方議會選舉中取得12席，間接導致工人社會黨丟失這傳統票倉的執政權，成為政壇焦點。

聲音黨黨魁阿巴斯卡（Santiago Abascal），阿巴斯卡主張取締加泰獨立政黨及組織，重啟鬥牛，甚至提倡在西班牙境外飛地建築圍牆，阻止非法移民。（路透社）

值得留意除極右的聲音黨外，極左的「聯合—我們可以」（Unidas Podemos）黨同樣取得42席，表現不俗。結果更顯西班牙政局變得碎片化。（路透社）

取締所有分裂國家政黨組織

外間評論這次選舉是右翼支持者對人民黨處理加泰隆尼亞獨立運動的不滿，改為支持極力批判獨立的聲音黨。人民黨原在議會的137席慘輸一半剩下65席，票數部分落在聲音黨上。

儘管聲音黨小心翼翼地處理自己的形象，避免與當年獨裁者佛朗哥重疊在一起，但聲音黨主張在加泰隆尼亞的政策與佛朗哥相近。聲音黨要求停止加泰隆尼亞自治權，直至「政變策劃者的崩潰」，並取締所有「企圖分裂國家的政黨及民間組織」，以保持領土完整。

聲音黨亦對女權主義者抱敵視傾向，並提倡限制移民進入國家。

在佛朗哥時代結束，西班牙進入民主化進程，地方權力下放是其中重要一環。但加泰獨立運動刺激了西班牙的民族主義者，重新讓聲音黨一類的極右政黨抬頭。

西班牙極右聲音未自佛朗哥的死而消失，而實際在這次選舉中，以傳統右翼分裂的形式出現。同時在沒有政黨取得過半數議席下，有擔心西班牙政局會變得更呈碎片化。