中國前三季度進口豬肉增加43.6%　特朗普美夢成真？

中國海關總署10月14日公布前9月進口大宗商品貿易額增減情況，受非洲豬瘟疫情影響，中國豬肉價格持續上揚創歷史新高，豬肉和牛肉進口量均大幅增加。

中國央視新聞網消息稱，10月14日在中國國務院新聞辦發布會上，中國海關總署新聞發言人、統計分析司司長李魁文公布了中國前三個季度進出口貿易數據。其中，和2018年同期相比，進口豬肉132.6萬噸，增加43.6%；進口牛肉113.2萬噸，增加53.4%。

豬肉、牛肉進口增幅較大，是受非洲豬瘟疫情影響。今年以來，豬肉價格持續上漲並創歷史新高。中國媒體指出，業內預計，2019年豬肉進口量將達到200萬噸，按年增長67.6%，刷新2016年162萬噸的歷史高點。

中國恒大研究院報告則稱，居民豬肉消費需求較大，但能繁母豬和生豬存欄為十年低點，當前供給缺口高達1,000萬噸。

正值中美談判取得「實質性進展」之際，美國豬肉有望發揮低價優勢，出口中國。美國是中國最大的豬肉進口來源地，但美國豬肉的平均生產成本和平均價格僅相當於中國的三分之一左右。 美國農業部的數據顯示，今年第三季度美國的豬肉平均價格為每公斤0.98美元。

美國總統特朗普（Donald Trump）10月11日在橢圓形辦公室單方面給出「（中國答應）將購買價值約400億至500億美元（美國）農產品」的談判進展。

《華爾街日報》10月12日文章指出，這一年的採購量按照最高值500億美元參考，將比2017年給美國多帶來210億美元的對華農產品出口額。

這一數字雖然有些不可思議，但特朗普表示高興，10月13日在Twitter上說：「中國已經開始從我們偉大的愛國者——農民和養殖場主那裏購買農產品了！」此前一天10月12日，特朗普自己亦不敢相信，在Twitter上說道：「我剛剛與中國達成的交易，迄今為止，是我們國家有史以來為偉大的愛國者——農民們達成的最棒的、最大的協議。實際上現在的問題是，如此巨大數量的農產品，可以生產出來嗎？我們的農民會想出辦法的。謝謝你，中國！」

農民在選民類別中，是共和黨亦是特朗普2016年的主要支持者，卻被整年美中貿易戰所傷，特朗普在2019年7月23日撥款160億美元補貼農民損失，並且政府已在做2020新財年補貼計劃。不過，很多農民表示，不要政府給予的「小膠布」，要把高質量的肉賣到中國去。