美財長：下周與劉鶴通電話　冀APEC會前確定首階段協議細節

在中國提出舉行更多談判的新要求後，美國財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）10月14日宣布，美中本周將舉行副部長通話，姆努欽與美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）計劃下周與中國國務院副總理劉鶴通電話，然後舉行高級別的面對面談判。

據《南華早報》10月15日報道，美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）14日宣布，美中高級別貿易談判將於下周恢復舉行，雙方將在亞太經合組織（APEC）峰會前確定第一階段貿易協議的細節。

姆努欽說，美中本周將舉行副部長級通話，姆努欽與美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）計劃下周與中國國務院副總理劉鶴通電話，然後舉行高級別的面對面談判。

姆努欽表示，他的預期是，將在現在和智利峰會舉行之間安排副部長級談判，「我的預期是，我們將在兩國領導人會晤簽署協議前，在智利與（中國）副總理（劉鶴）會晤。」

據彭博社10月14日報道，知情人士透露，中國希望在中國國家主席習近平同意簽署美國總統特朗普（Donald Trump）盛讚的美中第一階段協議前，於10月份舉行更多談判，以確定協議的細節。

知情人士說，北京可能派出由中國首席談判代表、國務院副總理劉鶴率領的代表團，確定一份書面協議，習近平與特朗普可能將在11月份於智利舉行的亞太經合組織（APEC）峰會上簽署該協議。此外，中國希望特朗普政府取消12月的關税上調計劃。

據美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）14日報道，美國財長姆努欽14日明確表示，如果美中無法達成協議，12月15日加徵關税的計劃將會生效。

姆努欽說，他預計官員們將在未來幾周內工作，為雙方簽署第一階段協議做好準備。如果不這樣做，美國將從12月15日起對中國產品徵收新的進口税。

姆努欽還說，美中上星期的談判取得實質進展，美中已經有一個基本協議可以付諸形成文件。他說，最近這輪美中談判中提到了幾個關鍵議題，包括知識產權，貨幣與外匯在內的金融服務，以及與農業有關的「非常重大的結構性議題」。

CNBC報道稱，目前不清楚附加的另一輪談判在北京還是華盛頓舉行，但是中國可能會在10月底前派出劉鶴率領的代表團，確定第一階段貿易協議的細節。