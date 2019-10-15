普京訪問沙特　俄羅斯在中東對美國發起挑戰

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）10月14日抵達沙特阿拉伯首都利雅得展開訪問，兩國簽署了超過20份文件。

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俄羅斯衛星通訊社10月14日報道，普京預計將參與俄羅斯—沙特經濟理事會的成立大會。普京訪問沙特阿拉伯的議程還包括石油交易、波斯灣地區的緊張局勢等等。

路透社稱，這是普京十多年來首次訪問沙特阿拉伯。此前，在沙特阿拉伯的石油設施遭受攻擊後，普京曾表示俄羅斯可以向沙特出售防禦系統。普京也表示，由於俄羅斯與伊朗的友好關係，他可以在緩解沙特與伊朗間的緊張關係上發揮積極作用。

俄新社援引俄羅斯外交事務委員會的專家赫列布尼科夫（Alexei Khlebnikov）的話稱，本次首腦會議的主要主題之一是軍事技術合作，俄羅斯正在積極推銷其防空設施，以防止對石油設施的襲擊。但是談判仍在進行中。這是由於沙特人將美國視為武器的主要來源，這將非常難以克服。

沙特的兩處石油設施遭受襲擊後，普京9月16日曾在記者會上說，俄羅斯願意向沙特提供協助，沙特領導層只需作出明智決策，就像伊朗採購S-300系統或者像土耳其採購S-400系統一樣。

與此同時，特朗普政府目前正疲於應付國內政治紛爭，對中東地區的關注度降低。美國智庫威爾遜中心中東問題專家米勒（Alan Miller）認為，美國近期對土耳其進攻敘庫爾德武裝的態度正是本屆美國政府外交政策風格的一個縮影：行事缺乏連貫的計劃性與程序性，也全然不顧決策結果會給美國的國際形象帶來怎樣的負面影響。

對此，俄羅斯觀點報在題為《俄羅斯糾正了美國在中東地區犯下的錯誤》的文章中稱，這是俄羅斯國家元首第二次對沙特進行訪問。這次會面表明了俄羅斯在整個中東地區的地位得到了加強。

文章稱，普京在2007年首次訪問了海灣國家，當時伊拉克已經被擊敗並且陷入混亂，此時距離「阿拉伯之春」還有4年時間。普京在同一時期的演講中表示，單極世界的模式已經不再可能，俄羅斯將始終奉行獨立自主的外交政策。

文章稱，隨後俄羅斯恢復了與沙特和阿聯酋的關係，並開始重返中東。而中東地區大國也需要俄羅斯發揮獨特作用，因為它們沒有一個想要大戰來燒毀他們的國家和人民。