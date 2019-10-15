【中美貿易戰】美媒：中方要求增加談判　劉鶴本月底或將再赴美

中國副總理劉鶴本月底或將率團再次訪美，美媒引述多名消息人士透露，中方提出了會面要求，因為雙方需要事先確定協議內容的細節，才能在11月中旬的智利峰會上，給元首簽署。

消息人士10月14日對美國全國廣播公司財經頻道（CNBC）說，中國想在簽署協議前再舉行一輪談判。其中一名消息人士透露，中國副總理劉鶴本月底或將率團再次出發，將貿易協議的第一階段道路鋪平。雙方將先確定第一階段貿易協議文本，再就第二階段貿易協議展開談判工作。

彭博社最先得到知情人士關於10月劉鶴將再出發、同美方舉行面談的消息。知情人士透露稱，只有完全鋪平，中國國家主席習近平才可能同意在11月中旬在智利舉行的亞太經合組織（APEC）峰會上簽字。

CNBC記者陶思徹（Kayla Tausche）在Twitter上稱：「得知美中再舉行一輪面談『很有可能』，尤其是考慮到目前美中第一階段協議裏包含的落實到「紙面」上可能將有很多變數。不過目前不確定是否仍在華盛頓，畢竟中國官員剛剛來過。」

彭博消息源還透露稱，中國希望能儘快展開新一回合的中美談判代表會面，以澄清特朗普聲早前稱兩國已達成的首階段貿易協議細節之外，還希望美國把12月15日對華3000億美元關税第二批的徵税計劃廢止。

美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）10月14日亦接受CNBC採訪表示，預計副部長級談判將在未來數週持續進行，為11月16日智利峰會簽署第一階段協議做好準備工作；如果無法按照預期準備妥當，美國將在12月15日繼續對中國推進3,000億美元第二部分徵税計劃。姆努欽還公布談判日程稱，計劃於下星期與劉鶴通電話，然後舉行高級別的面對面談判。「我的預期是，我們將在兩國領導人會晤簽署協議前，在智利與（中國）副總理（劉鶴）會晤。」

中國《環球時報》總編輯胡錫進當天亦在Twitter上說：「中美貿易談判上週取得突破進展，雙邊均有強烈意願達成最終協議。」胡錫進還說：「中國有市場需要購買400億美元到500億美元的美國農產品。中國言出必行。」中國外交部新聞發言人耿爽北京時間10月14日則在發佈會上強調稱：「希望美方將同中國合作，各讓一步。」