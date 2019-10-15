航空母艦被指過時　美國將用新武器抗衡中國？

有關航母在高烈度衝突中效能的爭論並不是什麼新鮮事，美軍歷史上就曾爭論過要航母還是要戰略轟炸機。如今，美國國內又產生新爭論：為了對付中國，是要陸基彈道導彈還是要航空母艦。

美國《防務新聞》10月14日報道稱，關於航空母艦的未來的辯論正在困擾着美國國防部，爭論焦點是選擇繼續投資於二戰以來美國全球力量投送的支柱——航空母艦及其艦載航空聯隊，還是逐步減少對這些系統的投資，並增加對新能力的投資，例如遠程常規高超音速導彈。

8月，美國國防部負責研發和工程的副部長格里芬（Mike Griffin）在國防新聞發佈會上對在場的人們說：「我們的航母戰鬥群、海軍艦隊和太空資產是決定性的。如果我們讓這些資產讓步或未能對其繼續提供支持，我們將把這些陣地讓給對手。」

「但我們的對手正在發展並且已經發展成功了一些反制手段。因此，儘管我們不能放棄這些裝備，但我們必須展望未來。」格里芬說，中國「實際上擁有成千上萬個常規打擊資產，能夠穿越數千公里，並能夠精確命中」，這需要美國有新手段來威懾對手。

一些專家和分析人士不願把所謂的「快速打擊武器」作為有效的威懾手段。退休潛艇指揮官、戰略與預算評估中心分析師克拉克（Bryan Clark）說，用高超音速武器來阻止其他國家使用高超音速武器是一種對稱思維，這意味着美國實際上將使用高超音速武器攻擊對手本土，以此作為航母遭到襲擊或可能遭到襲擊的應對措施。

報道指出，如果美國尋求一種應對中國常規導彈襲擊的常規手段，那麼將高超音速武器部署在太平洋地區應該是一個優先選項，但這不會像格里芬所認為的那樣具有影響力。克拉克說：「即使美國擁有高超音速武器，也無法保證一擊必殺，而且我們也無法部署非常多的此類遠程助推滑翔系統。」