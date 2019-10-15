印尼閱兵尷尬一幕　Mi-35P直升機低飛　超強氣旋吹倒觀禮台

許多國家在國慶日時多會經由閱兵的方式來展演自己國家的軍事實力，10月5日印尼舉行建軍74周年閱兵時發生一件意外小插曲，一架Mi-35P攻擊直升機以超低空飛過觀禮台時，造成觀禮台的頂棚被直升機產生的強烈氣旋吹垮，所幸當時觀禮台上的來賓無人受傷。整過意外過程被現場來賓拍下上傳網路，成為網民熱烈討論的事件。

Mi-35P攻擊直升機吹翻印尼閱兵會場（點圖放大逐格睇）↓↓↓

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從現場拍攝上傳的影片中看到，一架Mi-35P攻擊直升機以超低空飛過觀禮台時，主觀禮台頂棚被直升機強大氣流掀起，兩旁的看板直接被吹倒，台上來賓也被嚇得四處逃竄，所幸只是虛驚一場。

據「噴射戰機世界」（Fighter Jets World）報道，造成這次意外的直升機駕駛表示，當時是想讓現場來賓留下深刻印象，才會降低飛行高度，卻沒掌握好適當高度，才讓意外發生，幸好發現情況不對後，馬上拉升高度，讓閱兵活動可以順利進行。

閱兵活動中發生小插曲的Mi-35P有「空中砲艇」之稱，是俄羅斯武裝Mi-24P直升機的出口版本，以體積大、火力強、速度快著稱。Mi-35P的備有GSH-30K的30mm機砲，備彈數250枚，兩翼可攜帶16枚反坦克導彈或對地火箭。

【圖輯】Mi-35系攻擊直昇機（點圖放大瀏覽）↓↓↓

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