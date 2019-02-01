印尼新種J-Queen榴槤癲賣8000港元　果農話未聽過　商場稱已賣2個

高價水果總會讓人想要嚐嚐它到底有何方滋味，那麼，如果今天這顆水果的價格是你月薪的三倍高，你會願意試試看嗎？

一顆的價格是月薪三倍

這一陣子在印尼西爪哇島城市打橫，號稱是新品種的頂級榴槤「J-Queen」出現在商場「亞洲廣場」後立刻引起關注：因為它一顆要價1,400萬印尼盾（約8,000港元），是印尼平均月薪394萬印尼盾（約2,200港元）的三倍高。

「水果之王的王」

消息傳出後，自然吸引了大批居民跑到超市裡「朝聖」、希望可以跟這些「水果之王的王」來張合照。（點圖放大）↓↓↓

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三年結一次 一次20顆

所以這個「J-Queen」到底是何方神聖呢？這是源自今年32歲的農夫阿卡（Aka）花了 4年時間研究的結果。阿卡指出，「J-Queen」是用兩種印尼當地的高級榴槤培育而來，每三年才會結一次果、一顆樹最多也只會長出 20顆榴槤，吃起來則有著花生和奶油的香味。他也在前陣子靠著「J-Queen」，在馬拉西亞的榴槤比賽中贏得冠軍。

獨家擁有 樹苗不賣

「我現在是唯一擁有J-Queen榴槤樹的人，」阿卡說：「我沒打算把樹苗賣出去。」

相較於一般榴槤，「J-Queen」的外型比較圓，據說它的果肉也比較黃。

真的有J-Queen？

不過對於J-Queen的出現，仍有些農夫態度存疑，表示他們從來沒有聽過J-Queen這個品種。一名農夫阿姆洛吉（Amrozi）指出，就算是印尼最高級的榴槤Kumbokarno，一顆最貴也不過20萬印尼盾（約113港元）。

半數已賣出

雖然有些懷疑的聲音，但亞洲廣場在接受當地媒體採訪時表示，他們進的四顆J-Queen已經賣出兩顆了，至於剩下那兩顆，也多半能趁著農曆新年的風潮賣出去。

【本文獲「地球圖輯隊」授權轉載，原文發表於此。】