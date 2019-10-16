美國眾議院香港時間10月16日清晨通過《保護香港法案》（Protect Hong Kong Act），限制向香港出口人群管制工具，包括催淚彈和橡膠子彈。

眾議院以「全體議員一致同意」的表決形式通過三項涉及香港的表決，包括《香港人權與民主法案》（Hong Kong Human Rights and Democracy Act）、《保護香港法案》和第543號決議案。

《保護香港法案》提到，聯合國人權事務高級專員辦事處（United Nations High Commissioner for Human Rights）和人權組織指控港府使用人群管制的策略不符合國際標準，並要求調查。有報道指，美國公司有份向港府供應彈藥和非致命人群管制工具。而香港市民和國際社會亦要求港府改變使用人群管制工具的方式，但港府卻無視訴求。

通過法案後，美國政府將禁止向香港警察出口法案所涉及的防禦物品和服務，以及軍火，直至香港警察停止嚴重侵犯人權，並獨立調查香港警察和港府有關人群管制策略的人權問題。國務卿和商務部長將於法案生效後90日內向國會提交報告，列出過去五年曾向香港警察出口相關物品和服務以及軍火的公司。

大批香港市民10月14日晚上齊集遮打花園參加「香港人權民主法案集氣大會」。主辦單位稱有約13萬人參與。（余俊亮攝）

至於《香港人權與民主法案》則列明，每年評估香港自治情況，針對屢次違反《中英聯合聲明》和《基本法》、嚴重侵犯國際人權行爲等人士制定制裁。

法案亦表明港人簽證申請不會僅僅因參與抗議活動、遭「有政治動機的」拘捕而被拒，同時要求提交報告，評估香港有否切實執行美國出口管制及制裁等法規，並要保障美國公民及企業利益。