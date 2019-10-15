【逃犯條例】英國會否推《馬格尼茨基法案》？　英女王演說未提及

本港反修例運動持續，美國眾議院最快當地時間10月15日審議《2019年香港人權及民主法案》（Hong Kong Human Rights and Democracy Act of 2019）。與此同時，英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）在10月14日的英女王演說中，並沒有如外界所料提及推出《馬格尼茨基法案》（Magnitsky Act），但輿論認為，有關法案仍可能會推行。

馬格尼茨基法案：英國外相藍韜文曾提及有意在脫歐後推出英國版《馬格尼茨基法案》。（路透社）

英國外相藍韜文（Dominic Raab）9月底在保守黨年會上，提及有意在脫歐後推出英國版《馬格尼茨基法案》。

藍韜文當時表示，法案會針對包括執行酷刑等嚴重違反人權的人士，凍結他們資產及並禁批簽證。

英國國會2018年5月通過新的《制裁和反洗錢法案》修正案，有關修正案又被稱為「馬格尼茨基修正案」，給予政府權力對嚴重侵犯人權者實施制裁。時任外相約翰遜（Boris Johnson）當時稱修正案獲通過是重要時刻，使英國能對全球侵害人權者採取行動。

馬格尼茨基法案：美國國會2015年通過全球版本《馬格尼茨基法案》。（路透社）

馬格尼茨基法案

《馬格尼茨基法案》源於俄羅斯會計師馬格尼茨基（Sergei Magnitsky）。他因參與揭發俄羅斯官員貪腐，被當局以酷刑迫害並被剝奪醫療照護，2009年死於獄中。

美國國會2012通過以他名字命名的《馬格尼茨基法案》。法案本來僅針對俄國，參議員在2015年全球版本法案獲國會通過，以制裁任何地方侵害人權的人士。及後加拿大等西方多國相繼推出類似法案。

美國共和黨海外事務組織副主席俞懷松（Solomon Yue）9月10日在Twitter發文，聲稱可引用《馬格尼茨基法案》，制裁香港行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀，引來葉劉淑儀反擊，指其言論是完全荒謬。