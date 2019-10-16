【人權法案】美國眾議院決議案　譴責中國干預香港事務

美國眾議院香港時間10月16日清晨通過三項涉及香港的表決，包括《與香港並肩決議案》（Stand with Hong Kong Resolution），承認香港和美國的雙邊關係，譴責中國干預香港事務，並支持港人示威權利。

決議案引述1992年的《美國—香港政策法》（United States-Hong Kong Policy Act），表明香港必須保持足夠的自治權，讓香港得到與中國不同的待遇。美國支持《中英聯合聲明》所列的高度自治。

決議案概述因為香港特區政府提出修訂《逃犯條例》引起的連串風波：6月9日百萬人遊行、6月12日萬人包圍立法會、6月16日200萬人遊行、7月12日元朗事件、8月5日三罷、8月11日少女爆眼、8月18日170萬人遊行、8月31日太子事件和9月4日提出撤回修例等事件。

決議案呼籲港府展開談判，回應示威者的五大訴求，包括正式撤回修例、實施普選、成立獨立調查委員會、撤回暴動定性和撤銷所有示威者的控罪。決議案譴責香港警察使用過份武力、港府容許警察使用武力，以及香港和中國政府將示威定性為「暴動」。

眾議院表明，同樣擔心修訂《逃犯條例》對香港的人權保障等構成負面影響，同時呼籲港府和所有政府，保障言論自由以及和平集會權利、譴責針對推動民主權利人士的所有暴力行為和避免使用暴力。最後呼籲香港和中國政府遵守《中英聯合聲明》和《基本法》。