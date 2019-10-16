德國不會將華為拒之門外　俄媒：歐洲國家因5G問題四分五裂

德國政府正在擬定的《第五代網絡安全要求》草案中，並沒有可能直接阻止中國電訊設備製造商華為設備進入本國市場的條例。俄媒分析稱，歐洲國家因美國同華為的對決「四分五裂」，並指出其中的真正受害者。

俄羅斯衛星通訊社10月15日報道，德國政府不會禁止華為在德國新一代移動通訊（5G）市場開展業務，特別是在聯邦網絡管理局（Federal Network Agency）正在擬定的《第五代網絡安全要求》草案中，並沒有「通訊系統只能由可靠的供應商提供」的措辭，意味未有直接阻止華為進入市場。

德國《商報》10月14日報道稱，德國總理默克爾（Angela Merkel）出面干預，取消有可能導致華為無法參與本國5G建設的安全條例。

俄羅斯衛星通訊社指出，歐洲在對待華為上沒有統一的立場。德國、意大利等歐洲國家並不打算放棄華為設備，而像瑞典等國則更願意站在美國一邊。另外一些重要的美國盟友，例如英國，則仍沒決定如何對待華為。但華為極有可能為英國提供輔助設備，但不會被允許進入政府通訊網絡的基礎設施。

以前歐洲就有這類做法。歐盟有自己的電訊設備製造商，但供應鏈的全球性迫使各國都想優化其成本，依靠不同供應商打造本國的移動網絡。

美國政府聲稱5G架構與上一代網絡有根本區別，5G網絡更容易受到漏洞的攻擊，因此應該使用「可信的」供應商提供設備。江蘇大學計算機科學與通訊工程學院副教授郭坤祺在接受採訪時表示，從技術角度來看，美國的說法是正確的，但隨着技術的發展這些問題都可以被解決，美國的說法本質上仍舊希望以此來打壓華為。美國不會眼看着中國順風順水地在5G領域內獨佔鰲頭。

美國以不會分享情報來威脅盟友，因此歐洲國家發現自己陷入兩難之中。一方面，歐洲很需要同美國的情報合作，但另一方面，美國無法提供禁止華為設備的其他解決方案。華為擁有31%的移動基礎設施市場份額，美國打壓的能力有限。

可見，歐洲將不得不做出艱難的選擇。但是現在的情況可能會出現技術分裂。一些國家將從務實的價格質量考慮出發，並與華為合作開發5G網絡。而另外一些國家將會花費大量資源來滿足自己戰略合作伙伴的野心。

但可以預料到的是，最終受損的將是普通用戶，他們將不得不自己支付昂貴的網絡服務費，還要去了解各種不同的5G通訊標準。