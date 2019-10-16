美眾院通過四項對華採取強硬立場決議　力挺加拿大逮捕孟晚舟

美國眾議院10月15日一致通過四項對中國採取強硬立場的決議，三項與香港問題有關，另一項稱讚加拿大政府應美國引渡請求逮捕中國電信業巨頭華為公司首席財務官孟晚舟的行為，並呼籲中國釋放被捕的加拿大公民。

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據路透社10月15日報道，所有四項措施都是以口頭表決的方式一致通過，包括民主黨人和共和黨人的國會成員表示，他們希望對中國採取強硬立場，並顯示對香港的支持。

與香港有關的法案包括《2019年香港人權與民主法案》、《保護香港法案》，將交由參議院表決。參議院尚未對投票做出安排，上述法案將由美國總統特朗普（Donald Trump）簽署正式生效，或者否決。

彭博社15日報道稱，《2019年香港人權與民主法案》將需要每年進行一次審查，以確定香港是否足夠獨立於北京，從而證明其在美國法律下的特殊貿易地位是合理的。

第三項法案是不具有約束力的決議，承認香港與美國的關係，譴責北京「干涉」香港事務，並對香港市民的示威權表示支持。

第四項法案是另一項不具有約束力的決議，稱讚加拿大應美國引渡請求逮捕孟晚舟的行動。

彭博社報道，美國眾議院通過的決議還呼籲中國釋放兩名加拿大公民，並對第三名因走私毒品而被判處死刑的人進行公正的審判。

中方多次對美國干涉香港問題表示強烈反對。中國外交部發言人耿爽9月25日在例行記者會上表示，《香港人權與民主法案》罔顧事實、顛倒黑白，公然為香港激進勢力和暴力分子張目，粗暴干涉中國內政，中方對此表示強烈憤慨和堅決反對。

耿爽強調，中方強烈敦促美國國會一些人認清形勢，立即停止推動審議有關涉港法案，立即停止插手香港事務、干涉中國內政，以免進一步損害中美關係。

耿爽警告，美方損害中方利益將遭到有力回擊。