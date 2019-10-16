倫敦爆發氣候變化抗議活動　警方逮捕1457人

環保組織「反抗滅絕」（Extinction Rebellion）10月7日起在全球多個城市發起抗議活動，示威者阻塞道路、圍堵重要公共設施。倫敦也飽受困擾，英國警方已經逮捕了1,457人。

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綜合媒體10月15日報道，英國警方14日晚宣布：倫敦全城禁止與「反抗滅絕」有關的抗議活動。截至15日上午，警方8天以來已經拘捕1,457人。

倫敦警察廳14日晚發布公告，宣布根據《1986年公共秩序法》第14條，命令「任何與『反抗滅絕』有關的『秋日起義』（從10月7日至10月19日下午6時），必須在14日晚上9時前停止在倫敦（倫敦警察廳及倫敦市警察轄區內）的抗議活動」，否則將遭到逮捕和起訴。

《衛報》稱，在禁令下達後，警方幾乎立刻衝進倫敦市中心的特拉法加廣場，要求抗議者撤走他們的帳篷。在現場的「反抗滅絕」發言人里斯（Howard Rees）說，警方甚至在命令下達之前就開始清理廣場。

里斯形容清場行動「一切都很平靜」，示威者大部分時間都是在警方的監督下搬走自己的物資，還幫着沒在現場的人搬走裝備。但仍有部分示威者將自己鎖在原地，警方設法解開他們之後再將他們逮捕。

大批示威者不得不轉移到泰晤士河以南的沃克爾霍斯遊樂場，欲將其作為新的抗議點，但里斯擔心那裏場地已滿，而且也是警方新禁令中涵蓋的區域。

「反抗滅絕」倫敦分部在其Twitter帳戶聲稱，警察清理特拉法特廣場和沃克斯霍爾的「和平抗議」活動，是違背自己的承諾，也違反了英國法律，「這是緊急情況、是暴行。警察必須遵守法律，這是民主。」

但倫敦警察廳副助理廳長泰勒（Laurence Taylor）表示，目前的舉措，是由於示威者不斷違反此前根據《1986年公共秩序法》第14條制定的禁令，且對社區造成了持續的嚴重破壞。

《衛報》稱，「反抗滅絕」已準備採取法律措施挑戰警方禁令，該組織同時宣布16日將在特拉法特廣場舉行大規模集會，目的是讓警察和政府在「是否要逮捕和平民主集會的公眾人物問題上，陷入兩難境地」。