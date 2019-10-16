彭斯將訪土耳其　當面施壓埃爾多安停止在敘軍事行動

土耳其在敘利亞北部打擊庫爾德武裝的行動遭到了官方的國際批評，美國總統特朗普「撒手不管」的政策也遭到批評。在此背景下，美國政府也改變了政策，緊急施壓土耳其。

美國白宮10月15日表示，副總統彭斯（Mike Pence）將於10月17日在安卡拉會見土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan），敦促土耳其立即在敘利亞停火，並爭取通過談判達成和解。

白宮15日在一份聲明中說：「彭斯副總統將重申特朗普（Donald Trump）總統的承諾，即在達成決議之前，繼續對土耳其實施經濟制裁。」

10月14日的時候，特朗普政府已經對土耳其實施了新制裁。

特朗普10月14日表示，土耳其在敘利亞北部的軍事行動對地區和平穩定構成威脅，美方因此對土耳其實施多項制裁，並要求土方立即停止相關行動。

特朗普在一份聲明中說，土耳其的軍事行動破壞了打擊極端組織ISIS的行動，威脅平民安全與地區和平穩定，此舉威脅美國國家安全和外交政策，因此他授權美國政府對土耳其實施制裁。

美國財政部當天隨即對土耳其政府部門和高官實施制裁，制裁對象為土耳其國防部及其部長、能源和自然資源部及其部長和內政部長。他們在美國境內的資產將被凍結，美國公民不得與其進行交易。

特朗普還表示，美國將把土耳其輸美鋼鐵關税重新上調至50%，並立即中止商務部與土方涉及1,000億美元的貿易協議談判。他還在聲明中威脅，若土領導人不停止「危險和破壞性」行為，他將迅速擊潰土耳其經濟。

美國副總統彭斯10月14日晚間向媒體表示，特朗普當天早些時候與土耳其總統埃爾多安通話時強烈要求土耳其立即停止在敘利亞北部的軍事行動，並表示當天對土耳其的制裁僅僅是一個開始。