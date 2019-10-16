美日菲軍艦齊聚南海前沿　菲律賓澄清不針對中國

美國、菲律賓及日本在菲律賓附近海域舉行聯合海上軍演，由於中國與菲律賓在南海存在領土爭端，因此三國在南海前沿軍演被視為向中國發出警告。但菲律賓軍方稱，這項行動與中國在南海的行動無關。

據菲律賓菲龍網報道，菲律賓和美國與日本當地時間10月12日在菲律賓甲米地省的Gregorio Lim海軍基地外海進行海上聯合軍事演習，並在演習中首次使用全新購置的兩棲攻擊車。

在海上聯合軍事演習第三期期間，菲律賓海軍陸戰隊展示了8輛兩棲攻擊車機隊中的4輛。美國海軍陸戰隊和日本自衛隊也分別派出4輛兩棲攻擊車。

演習情況為菲律賓和美國海軍陸戰隊通過兩棲戰術襲擊，奪回被恐怖分子包圍的島嶼，日軍則提供援助並營救當地平民。

報道稱，兩棲作戰對於確保像菲律賓這樣的群島至關重要。菲律賓海軍陸戰隊長期與外國盟國，尤其是美國一起訓練這種能力。菲海軍陸戰隊在海上聯合軍事演習第三期期間，展示本國購買的最新兩棲攻擊車並與強大的傳統盟友一起執行任務時本國一個重要的里程碑。

海上聯合軍事演習第三期將持續到10月18日。

另據消息稱，在聯合訓練開幕儀式上，三國軍方官員在開場白和回答問題時都沒有直接提到中國在南海的造島和軍事化行為是三國共同面對的一項海上安全挑戰。

當被問及這次聯合演習是否跟附近的菲律賓領土和領海安全有關，菲律賓海軍副司令伊達爾戈（Dante Hidalgo）說，聯合軍演不是一次政治活動。不過他在稍早前的致辭中說，菲律賓軍隊會尋找機會努力提高保家衛國的能力。