菲律賓反華情緒高漲　迫使杜特爾特中國政策「真・轉向」？

菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）8月28日展開訪華行程，預計兩國領袖將會觸碰到甚具爭議的南海仲裁案。自杜特爾特上任以來，菲律賓一直對中國採取「不對抗」策略，不提主權爭議，吸引中國援助、貿易和投資。不過隨杜特爾特未能兑現經濟承諾，加上近月南海發生的事件，觸發國內反華情緒，似乎迫使杜特爾特對中國擺出較強硬的姿態。

經濟「甜頭」未滿足民眾

「建設、建設、再建設」計劃（Build. Build. Build.）是杜特爾特政府經濟政策的「主菜」，目標是要在2022年前透過擴大基建計劃，將貧窮率由21.6%大減至14%。近年中國在菲律賓的私人投資增加，但北京投資杜特爾特政府建設計劃的承諾遲遲未全部兑現。

2018年11月，中菲簽署諒解備忘錄，在無法律約束力的框架下，合作開發南海資源。兩國六四分帳，菲律賓獲取收益的六成，中國獲取四成。不過經濟分析員JC Punongbayan質疑，菲律賓未必有足夠資金開發南海的石油和天然氣，又提到很多法律專家都警告，與中國簽署具法律約束力的協議有機會違反國家主權。

6月9日，菲律賓漁船在樂灘被一艘中國船隻撞沉，引起菲律賓民眾強烈不滿，紛紛到中國大使館抗議。（Getty Images）

菲漁船遭撞沉

觸發到菲律賓民眾近月的反華情緒，主要是因為南海發生的衝突。6月9日，菲律賓漁船在中菲有主權爭議的禮樂灘（Reed Bank），被一艘中國船隻撞沉。肇事船隻事後離開現場，不理菲律賓漁船上22名漁民，最終被一艘越南漁船救起。

中國駐菲律賓大使館同月14日發聲明，指出中國漁船事發後沒有不顧而去。聲明指出中方船長試圖施救，但又懼怕菲多艘漁船圍攻，故在目睹出事船隻漁民獲救後駛離現場，不存在所謂中方漁船「肇事逃逸」情況。

杜特爾特隨後指，與中國國家主席習近平有口頭承諾，容許中國漁船在禮樂灘捕魚。有關言論激起更多民眾反感，紛紛到中國大使館抗議。

菲律賓指，中國軍艦多次在未有知會馬尼拉的情況下駛經菲律賓海域。圖為一艘於南海出沒的中國船隻。（AFP）

中國軍艦頻頻出沒

菲律賓對華的「不對抗」策略，看來沒有攜帶讓部份民眾及右翼人士滿意的平靜情況。根據軍事報告，兩艘中國軍艦7月出現在塔威塔威省（Tawi-Tawi）錫布圖水道（Sibutu Passage），8月再有三艘軍艦出沒。國防部長洛倫扎納（Delfin Lorenzana）也指，2月起已多次有中國軍艦經過同一水道。

總統發言人帕內洛（Salvador Panelo）提到，軍艦駛經菲律賓水域前未有與馬尼拉協調，形容中方舉動並非友善，對事態表示關注。他後來引述杜特爾特指，所有外國船隻駛經菲律賓水域前，必須事先得到馬尼拉許可，尤其是中國軍艦，否則將以「不友好的態度」採取行動。

杜特爾特上任以來支持度一直高企。隨國內反華聲音漸大，杜特爾特將首次向中國提出南海仲裁案的問題。（AP）

對華政策轉向？

杜特爾特經常語出驚人，強人形象仍無阻他成為受民眾歡迎的總統。雖然一直有民族主義者和左翼團體批評，杜特爾特對中國在南海問題上放軟態度。但在5月舉行的中期選舉中，執政陣營仍取得壓倒勝利，杜特爾特三名子女亦報捷。

眼前的中菲領導人會面，可謂是杜特爾特對華政策的考驗。新加坡國防和戰略研究所（Institute of Defence and Strategic Studies）研究員高瑞連（Collin Koh）指，杜特爾特察覺到在政治上逼不得已和有必要提出常設仲裁法院（Permanent Court of Arbitration）的裁決，用來安撫國內的批評聲音。不過智庫尤索夫伊薩東南亞研究所（ISEAS-Yusof Ishak Institute）高級研究員（Malcolm Cook）卻認為，杜特爾特的立場改變只是「戰術動作」，而非真正的「戰略轉變」。