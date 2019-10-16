日韓德意撇下美國　續與中國華為交易

美國在全球範圍宣傳華為參與5G建設有安全威脅，並推出「實體清單」斷供令，宣稱將制裁含美國零部件25%以上的任何國企業，效果如何？

中國電信巨頭華為被美國商務部基於《出口管理法》列入「實體清單」（Entity List）斷供後四個月來，世界第三大經濟體日本的企業配合度如何？

《日本經濟新聞》9月中旬調查了與華為有業務往來的50家主要日本企業的交易狀況，包括索尼（Sony）、松下（Panasonic）等約30家向華為提供零部件的日企和約20家從華為採購智能機等設備的日企。調查結果顯示，約80%繼續保持了和華為的業務往來；沒有一家供貨方企業以華為被納入「實體清單」為由、完全中斷交易。

《出口管理法》對「實體清單」企業的禁採令特點是，只要產品使用美國企業生產的零部件和軟件超過25%以上即適用，即使產品為外國生產商所生產。為華為提供智能手機用相機感應部件的索尼，謹慎細查了自家產品是否有違「25%規則」後表示，因當中以自有技術為主，所以沒有問題。松下和村田製作所也表示不違背「25%規則」，因而繼續向華為提供電子零部件、製造設備零部件和穩定電子迴路內電壓的電容器。

不過，亦有日本企業迫於壓力，停止使用和銷售華為製造的產品，比如日本電信公司NTTdocomo決定暫不採用華為的第五代移動網絡（5G）智能手機。

儘管僅佔華為營收0.4%份額，韓國市場亦未有把華為拒諸門外。韓聯社10月11日消息稱，華為韓國公司當天表示，公司10日在首爾汝矣島與韓國廣播通信產業合作社（KBIZ）簽署《關於建立5G生態系統的合作諒解備忘錄》。根據協議，雙方將為國內中小企業和初創企業提供測試平台，舉辦5G技術相關講座和研討會，推動5G、信息通信技術產業實現增長。屆時，合作社的200餘家成員社、中小企業及初創企業可在位於首爾市中區的華為5G開放實驗室測試新服務。

韓國inews24新聞資訊網消息則稱，華為在韓國的合作伙伴包含三星（Samsung）電子、SK海力士、LG顯示器等大企業和許多中小企業。此外，繼華為在韓國開設全球第一個5G 開放實驗室後，華為正在評估在韓國建立研發中心的可能性，將於2020年上半年得出結果。

七國集團（G7）成員國意大利外長阿爾法諾（Angelino Alfano）10月2日在羅馬對上門遊說的美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）說，既不認同蓬佩奧稱華為威脅5G建設的觀點，同時向蓬佩奧保證，與中國在5G領域的合作是安全的，意大利不會在主權和安全受威脅的事上做交易。

而世界第四大經濟體德國已正式允許華為參與5G建設。《華爾街日報》消息稱，德國政府當地時間10月15日發佈《新電信網絡安全標準廣義草案》，其中僅提到供應商、製造商必須能夠通過各項驗證程序、證實自己的「可信度」，沒有對任何供應商特別點名。

最初計劃阻止華為進入德國市場的條款亦未出現在草案中，對此，德國《商報》指出，是德國總理默克爾（Angela Merkel）出面干預，允許華為參加5G建設。

與上述國家相比，北約成員國、位於歐洲東北部、有「波羅的海之虎」稱號的國家愛沙尼亞大不相同——政府已接受美國在網絡安全問題上的建議。愛沙尼亞新聞網消息稱，外貿和技術部長金戈（Kert Kingo）在6月創建了一個專家組，旨在制定今年在愛沙尼亞政府機構中使用技術的政策和標準。金戈表示，擔心的倒不是華為的軟件和硬件質量，「這些設備是否可以在未來用於政治目的」才是國家最擔憂的。愛沙尼亞經濟與通訊部國家網絡安全總監里克（Raul Rikk）明確表示，不允許華為給愛沙尼亞的5G提供技術或產品。