李克強突擊訪問三星半導體工廠　韓媒：背後有兩大目的

韓媒認為，李克強突擊訪問西安三星工廠，有兩大目的：一是希望中韓半導體領域強強合作，二是藉機反駁美國對中方的種種批判。

中韓兩國因為「薩德」分歧導致關係出現裂痕。（VCG）

中國政府網10月15日報道稱，中國國務院總理李克強14日前往位於中國陝西省西安的三星電子半導體工廠視察。

李克強稱，中國將繼續擴大對外開放，中國市場廣闊，產業正從中低端面向中高端邁進，其中藴藏着巨大的商機。中方歡迎包括三星在內的各國高科技企業繼續擴大在華投資。中方將嚴格保護知識產權，對在中國註冊的中外各類所有制企業一視同仁。

韓國KBS電視台16日報道，李克強對三星電子半導體工廠的全面視察，釋放中韓合作的信號。

有觀點認為，在中國的尖端產業培養政策「中國製造2025」受到美國強烈牽制的情況下，中國希望與半導體強國韓國攜手克服難關。

韓國《朝鮮日報》16日報道，三星提前一天被告知李克強的訪問計劃，相當於突擊訪問。

報道稱，在中國經濟增長率受中美貿易戰爭影響出現下滑的情況下，此次訪問被認為是在鼓勵外國企業進行對華投資的同時，以三星半導體工廠的案例來反駁美國對中國強迫轉移尖端技術和侵犯知識產權等的批判。

今年4月，中共中央政治局常委、國務院副總理韓正在對陝西省進行視察時也曾訪問過西安三星半導體工廠。