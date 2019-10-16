【美國大選】民主黨初選辯論：沃倫最「惹火」　被批迴避加稅議題

美國民主黨10月15日舉行第四場總統初選辯論，在民調中節節上升的「進步派」沃倫（Elizabeth Warren）取代前副總統拜登（Joe Biden），成為眾多參選人的攻擊目標。

沃倫在競選政綱中提出不少左翼政策，例如徵收「富人稅」、全民醫保計劃及寬免大學學費等。不少民主黨參選人質疑其政策不切實際，並且認為她一旦贏出黨內初選，或會令獨立和溫和派選民疏遠民主黨。

美國2020大選：民主黨12名總統參選人出席第四場辯論。左起桑德斯、拜登、沃倫和布蒂吉格期間舉手答問題。（AP）

印第安納州南本德（South Bend）市長布蒂吉格（Pete Buttigieg）尋求中間派選民支持，他批評沃倫沒有正面回應其計劃是否會導致中產階層加稅。他認為民主黨現時正在爭取入主白宮，而沃倫提出的政策，例如以全民醫保取代私人保險計劃等，只會加劇社會兩極化。

沃倫為其政策辯護，稱只有敢於夢想和努力作戰，民主黨才會成功。惟明尼蘇達州參議員克洛布徹（Amy Klobuchar）批評沃倫令民主黨過於左傾，質疑其政策難以令民眾受惠，形容其醫保計劃是個白日夢（pipe dream）。此外，拜登認為其醫保計劃模糊（vague）而且空泛；德州眾議員奧羅克（Beto O'Rourke）則認為其執政哲學具懲罰性。

加州參議員賀錦麗（Kamala Harris）則質問沃倫，是否同意加入其計劃，將總統特朗普（Donald Trump）踢出社交平台Twitter。惟沃倫反駁稱，她不但只想將特朗普趕離Twitter，而是要將他踢出白宮。

美國2020大選：沃倫10月11日在拉斯維加斯出席一場同志平權遊行。（AP）

在這場辯論中，沃倫成為曝光率最高的候選人。根據民調機構RealClearPolitics在10月8日公布的民調顯示，沃倫的支持率支持率達到26.6%，輕微領先拜登的26.4%。

《紐約時報》報道指，雖然沃倫沒有正面回應是否會向中產加稅等，但她大部分時間仍能抵擋攻勢。報道認為她作出簡潔的反駁，指只有她野心勃勃的想法，才能令不滿的美國人行使選舉權擊敗特朗普。