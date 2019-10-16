土敘大戰一觸即發　普京關鍵時刻邀埃爾多安訪俄

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）與土耳其總統埃爾多安（Recep Erdogan）當地時間10月15日通電話。通話中，普京邀請埃爾多安於近期訪俄。

克里姆林宮官網於10月15日發布消息稱，普京與埃爾多安在通話中討論了敘利亞局勢，雙方一致同意必須確保敘利亞的領土完整。同時，兩人還討論了避免土耳其軍隊與敘利亞政府軍爆發衝突的必要性。

另外，克宮的聲明還說。普京還邀請埃爾多安在接下來的幾天內到俄羅斯進行工作訪問，而埃爾多安接受了普京的邀請。

俄羅斯總統普京12日接受媒體採訪時曾指出，必須完全恢復敘利亞的領土完整，所有外國軍隊都應該撤出，如果敘利亞決定不再需要莫斯科的幫助的話，俄羅斯也會撤出。

普京表示，莫斯科對敘利亞問題解決方案的立場沒有改變，並已向其合作伙伴伊朗、土耳其和美國傳達了這一立場。

普京表示：「敘利亞必須擺脱其他國家的軍事存在。敘利亞的領土完整必須完全恢復。」

俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）10月14日在記者會上說，俄方就土耳其在敘利亞的「和平之泉」軍事行動與土方保持密切接觸。

佩斯科夫說：「俄羅斯與土耳其在接觸。特別需要指出的是，（兩國總統）打過電話，外交部長之間有過對話，兩國軍方之間也有通信渠道。」

記者問及土耳其軍事行動是否會導致與俄羅斯在敘利亞的軍事人員衝突，佩斯科夫回答，俄方不願意看到這類事情發生，「甚至不願意想（這類事情）」。

土耳其總統埃爾多安是在發起「和平之泉」行動之前致電俄羅斯總統普京。

至於敘利亞政府軍與庫爾德武裝聯手、在敘利亞北部部署的動向，佩斯科夫沒有做回應。