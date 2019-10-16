北京提新要求　專家：中美迷你協議只是推遲談判破裂時間

雖然美國總統特朗普說中美第13輪談判取得了突破，兩國將於11月籤一份初步的協議。但是中國方面提出了新的要求，兩國仍有很多分歧。

綜合媒體10月16日報道，中美代表10月10日至11日在華盛頓舉行了第13輪貿易談判，中國國務院副總理劉鶴率領的中國團隊，與美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）和財長姆努欽（Steven Mnuchin）率領的美國團隊舉行了磋商。

這次談判取得了突破，美國總統特朗普11日在白宮會晤了中美談判隊伍，宣布兩國達成第一階段協議，並很快簽署協議。

特朗普說，貿易協議的第一部分將在未來幾周完成。他11月將在APEC峰會期間與中國國家主席習近平簽署第一部分的協議。

特朗普說，華盛頓將暫停執行原定在10月15日開始對2,500億美元的中國商品加徵關税的計劃。作為交換，中國同意購買500億美元的美國農產品。新協定的具體內容尚未公布。

但是美方並沒有說要取消12月15日對中國另外1,600億美元商品加徵更多關税的計劃。

對於這次談判的成果，中國方面的表態與美方有温差。中國國家通訊社新華社當時只是說，談判取得了實質性進展，雙方討論了後續磋商安排，同意共同朝最終達成協議的方向努力。

其實在當天的記者會上，特朗普就被問到口頭協議有沒有可能破裂時，特朗普就說：「一切皆有可能，這有可能發生。」「我們有可能無法將其寫成文本協議。」

10月14日，彭博社報道，據知情人士透露，在簽署協議前，中國想要在10月底再次進行一輪談判，以敲定協議的細節。

另一名消息人士表示，除了本週的關税上調計劃，中國希望特朗普也取消12月的關税上調計劃，但特朗普政府尚未同意這麼做。

美國財政部長姆努欽14日宣布，美中高級別貿易談判將於下星期恢復舉行，雙方將在APEC峰會前敲定第一階段貿易協議的細節。姆努欽與美國貿易代表萊特希澤計劃於下星期與中國國務院副總理劉鶴通電話，然後舉行高級別的面對面談判。

10月15日，彭博社又報道稱，中國希望降低關税，以便從美國進口500億美元的商品。

這一系列的變化似乎證實，中美仍有很多的分歧。

美國之音10月16日報道稱，凱投宏觀研究中國的經濟學家普里查德（Julian Evans-Pritchard）在郵件中表示：「由於關鍵的結構性問題沒有進一步得到解決，我們猜測，達成一項迷你協議充其量只是推遲談判破裂的時間。」

美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）10月14日也報道，分析人士認為，雖然美國總統特朗普稱美中第一階段協議是「非常實質性的」，但分析人士稱，這似乎更像是「臨時的協議」，而不是一份真正的協議。

分析家並警告說，在第一階段協議起草之前，中美談判可能會再次破裂。