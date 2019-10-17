特朗普：APEC峰會晤習近平前不簽署任何貿易協議

美國總統特朗普（Donald Trump）將於11月出席亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議，並與中國國家主席習近平會晤。特朗普10月16日表示，不會於會晤前簽署任何貿易協議。

特朗普在白宮同意大利總統馬塔雷拉（Sergio Mattarella）會晤期間表示，「中國已經開始從美國農民手中購買（美國農產品）」。他還透露，「上周同中國達成的部份協議目前正在進行最終的文書整理工作」。

特朗普早前透露，中美達成的首階段協議尚未寫成文本。有人認為，中美將舉行進一步磋商，確定協議內容。彭博社引述消息人士指，中方打算10月舉行新一輪談判，中國國務院副總理劉鶴有可能再次率領代表團訪美。

美國《華爾街日報》10月16日報道指出，雖然中方承諾購買更多美國農產品，但購買數量、時間表和美國有機會要作為交換的東西仍是未知之數。

報道稱，中國一致主張購買美國農產品應以實際需求和公平的市場價格為基礎。並且，特朗普提出的500億美元規模遠比美中正式爆發貿易戰前中國購買美國農產品的規模要大，為實現這個承諾，中國有可能超越民間採購的層面，藉助國營企業消化目標。此外，中國為了大幅增加美國產牛肉及豬肉的進口還需要解除相關規定。

因此，儘管特朗普對外宣布中國將在兩年內購買最多500億美元美國農產品時，中方並未對外公開購買規模和具體的購買日期。報道預測，中國有可能通過在正式協議中增加購買日期一項以降低美國預期的中方購買量。

韓聯社10月17日報道指出，作為中方購買美國農產品的條件，美國是否會撤回12月向中國商品加徵關税的計劃令人關注，這也是影響中方在購買美國農產品這一問題上的重要因素。